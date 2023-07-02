الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

ثورة 30 يونيو .. احتفالات كرنفالية بقصور الثقافة في الأنفوشي وبرج العرب

بوابة الوفد الإلكترونية

ثورة 30 يونيو ..  نظم قصر برج العرب الجديدة، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو والمستمرة بجميع المحافظات على مدار أربعة أيام، احتفالية فنية.

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 تضمنت  الاحتفالية ورشة تصميم علم مصر بخامات معاد تدويرها تنفيذ صباح فرحات ودولت شبل وفاتن محمد، هذا إلى جانب ورشة تصميم علم بالقماش إشراف هيام عبد الحميد.

عزف مقطوعات وطنية

أعقب ذلك فقرة فنية تضمنت عزف مقطوعات وطنية على الأورج منها "يابلادي، تحيا مصر، وعلمونا في مدرستنا" إشراف إيهاب محمود، كما تم تقديم فقرة عزف على الإيقاع بالاشتراك مع سعيد محمد.

 

وأمام ساحة قصر ثقافة الأنفوشي قدمت فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان، عرضا فنيا تضمن عددا من الفقرات الاستعراضية بمصاحبة الأغاني الوطنية وسط تفاعل كبير من الجمهور السكندري والمصطافين.

 

قدمت الفعاليات بإشراف فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، ضمن برامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، والتي شهدت احتفالات بالنادي الاجتماعي بمطروح ووادي النطرون ورشيد بالبحيرة، في إطار برنامج مكثف لقصور الثقافة احتفالا بالذكرى العاشرة للثورة.

 

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