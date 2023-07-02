فجر جديد لجمهورية جديدة.. ثقافة بني سويف تحتفل بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

ثورة ٣٠ يونيو.. أقام فرع ثقافة بني سويف احتفالية بنادي الشرطة بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو بدأت بمحاضرة بعنوان "فجر جديد لجمهورية جديدة" حاضرها نعيم حماد.

علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث

وقال حماد إنّ ثورة ٣٠ يونيو ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث والتي أعادت الوطن إلى المسار الصحيح نحو تحقيق الأمن والأمان والاستقرار.

ثقافة بني سويف تحتفل بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

هذا بجانب أمسية شعرية عن الثورة للشاعرين منصور النويري وجمال عبد الله قدّما عددا من القصائد الوطنية، وفي الختام قدمت فرقة الموسيقى العربية عددا من أجمل الأغاني الوطنية.

ثقافة بني سويف تحتفل بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

جاء الحفل في إطار احتفالات ذكرى ثورة يونيو والتي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الأستاذة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة بني سويف برئاسة الناقد أحمد خليفة.

ثقافة بني سويف تحتفل بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو