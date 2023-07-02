نزوح جماعي من تويتر إلى Bluesky وتوقف الاشتراكات موقتاً

أعلن Elon Musk أن تويتر Twitter لديه الآن قيود عندما يتعلق الأمر بعدد المنشورات التي يمكن للمستخدم الاطلاع عليها في اليوم.

في تغريدة يوم السبت، أعلن ماسك أنهم اتخذوا إجراءات "لمعالجة المستويات القصوى من جمع البيانات والتلاعب بالنظام" ونتيجة لذلك، سيشاهد المستخدمون عددًا ثابتًا من التغريدات يوميًا.

أثار إعلان ماسك انتقادات من الكثير من مستخدمي تويتر وهم منزعجون من التغييرات الجديدة التي ستحد من استخدامهم للمنصة. وإذا تم تصديق التقارير، فإن الناس يتجهون بالفعل إلى بديل تويتر BlueSky.

مستخدمو Twitter ينتقلون إلى Bluesky



وفقًا لتقرير صادر عن The Verge، أعلن Bluesky، التطبيق الذي يشبه Twitter ويقدم ميزات مماثلة، أنه سيوقف الاشتراكات مؤقتًا حيث يعمل فريقهم على حل مشكلات الأداء الحالية.

يشير التقرير أيضًا إلى أن مشكلات الأداء قد تكون ناجمة عن تسجيل مستخدمين جدد للانضمام إلى النظام الأساسي بعد أن قام تويتر بإجراء تغييرات فيما يتعلق بعدد التغريدات التي يحصل عليها المستخدم كل يوم.

شارك أحد مستخدمي Twitter أيضًا كيفية تعليق تسجيل Bluesky حاليًا حيث لا يمكنهم التعامل مع عملية الإعداد الضخمة.



"لذلك تلقيت أخيرًا دعوتي إلى Bluesky وعندما قمت بالتسجيل، قلت إن التسجيل معلق، اتضح أنهم لا يستطيعون التعامل مع الإعداد وهو شكوى شائعة مع Mastadon. Bluesky صغير لذا فإن وجود مشكلات في وقت مبكر يشير إلى أنه قد يكون طريق وعرة".

يكتب الكثير من مستخدمي تويتر عن كيفية تحولهم إلى Bluesky ويدعون أيضًا الآخرين للانضمام إليهم على النظام الأساسي.



ما هو بلوسكي



ولدت فكرة Bluesky في عام 2019، عندما كان جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة Twitter. اختار جاي جرابر لقيادة المنصة الجديدة وتم بناء فريق كامل.

تأسست الشركة في عام 2021. في عام 2022، أصبحت Bluesky شركة ذات منفعة عامة وقطعت جميع علاقاتها مع Twitter.

يتحدث عن علاقته مع الشركة، صرح Bluesky على موقعه على الإنترنت، "كان Bluesky في البداية مشروعًا بدأه جاك دورسي عندما كان الرئيس التنفيذي لشركة Twitter في عام 2019. اختار جاك جاي لقيادة Bluesky، ودفع Twitter دخل خدمات Bluesky لبناء بروتوكول اجتماعي مفتوح للمحادثات العامة يمكن أن يصبح عميلاً عليه يومًا ما. لقد كانت Bluesky شركة مستقلة منذ إنشائها في عام 2021.