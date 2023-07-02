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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

فرنسا.. تسجيل أكثر من 800 حريق خلال احتجاجات ومواجهات عنيفة مع الشرطة

احتجاجات فرنسية
احتجاجات فرنسية

منذ الثلاثاء الماضي والشوارع في العديد من المناطق والمدن في فرنسا لم تهدأ، إثر إنهاء حياة الشاب المراهق وائل مرزوقي على أيدي الشرطة، فيما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، عن تسجيل أكثر من 800 حريق في الأماكن العامة على خلفية أعمال الشغب التي عصفت بالبلاد مؤخرا، حسب ما أفادت محطة LCI الإذاعية.

 

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اعتقال 719 شخصا خلال ليلة خامسة من الاحتجاجات في فرنسا

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وأضافت: "تم تسجيل 871 حريقا في الأماكن العامة (بما في ذلك 2560 يوم السبت) و 577 حريقا في السيارات والمركبات (1350 يوم السبت) و 74 حريقا في المباني (234 يوم السبت)"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشارت المحطة إلى أن 10 مخافر للشرطة وستة أقسام للشرطة و 10 ثكنات لقوات الدرك تعرضت للهجوم.

صباح يوم الثلاثاء الماضي، قام أحد رجال الشرطة بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش على طريق في نانتير بعد رفض الامتثال لطلب الشرطة. بعد ذلك اندلعت في عدد من المدن الفرنسية أعمال شغب لا تزال مستمرة منذ عدة أيام.

وأعلنت الداخلية الفرنسية اعتقال 719 شخصا ليلة السبت، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد منذ خمسة أيام.

وكشفت الوزارة في وقت سابق أنه تم اعتقال أكثر من 1300 شخص خلال ليلة يوم الجمعة، في محاولة من السلطات لكبح جماع المظاهرات والاحتجاجات.

 

ضحية رصاصة

وأصيب الضحية برصاصة في الصدر أنهت حياتها أطلقها شرطي من مسافة قريبة، أثناء عملية التدقيق المروري، ووجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ من العمر 38 عاما تهمة القتل العمد.

وأثارت القضية الجدل من جديد بشأن إجراءات إنفاذ القانون في فرنسا، حيث تم تسجيل 13 حالة وفاة في عام 2022 بعد رفض الامتثال لأوامر الشرطة.

 

جنازة مهيبة

وسار مئات المشيعين في فرنسا، وهم بحالة صمت وقلق، في جنازة مهيبة انطلقت السبت لدفن المراهق نائل.

وشارك المئات في تشييع جثمان نائل في ضاحية نانتير بباريس حيث قتل، بينما حمل مشيعون نعشه الأبيض من أحد المساجد إلى المقبرة.

وقالت وسائل إعلام إن السلطات منعت الصحفيين من حضور الجنازة، وطردت بعضهم.

وفي خطوة سلطت الضوء على خطورة الأزمة، ألغى الرئيس إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى ألمانيا بعد ليال من الاضطرابات التي شهدتها مناطق عدة في أنحاء فرنسا.

ونشرت الحكومة 45 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد لتجنب العنف.

 

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