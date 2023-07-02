تشغيل 11 مكتب بريد اليوم وغدا الإثنين بنطاق الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن تشغيل عدد من مكاتب البريد بنطاق المحافظه خلال اجازة عيد الأضحى المبارك يومي الأحد والاثنين الموافقين 2 و 3 يوليو وهم ( مكتب بريد المنصوره شارع محمد فتحي - مكتب بريد ميت حدر بمدينة المنصوره - مكتب بريد رابع النجار بشارع قناة السويس - مكتب بريد سندوب - مكتب بريد نبروه الرئيسي - مكتب بريد شربين الرئيسي - مكتب بريد بلقاس الرئيسي - مكتب بريد دكرنس الرئيسي - مكتب بريد برمبال القديمة بمركز منية النصر - مكتب بريد ميت سلسيل الرئيسي - مكتب بريد المنزلة الرئيسي) .

تشغيل مكاتب البريد ايام اجازه عيد الاضحى المبارك جاء من أجل خدمة المواطنين

وأشار " المحافظ " الي أن قرار تشغيل مكاتب البريد ايام اجازه عيد الاضحى المبارك جاء من أجل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم البريدية وعدم تعطيل مصالحهم لحين عودة العمل رسميا ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو الجاري .

وأكد " مختار " علي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للدولة من أجل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات الخدمية وحل كافة المشاكل التي تواجههم .

ومن جانبه أشار ايمن ناصف مديرعام هيئة بريد الدقهلية أن العمل في سيتم علي اكمل وجه داخل المكاتب المشار إليها وأن جميع الخدمات البريدية متاحة داخل هذه المكاتب وهذا جاء حرصا من البريد المصري علي تلبية احتياجات المواطنين البريدية ، مشيراً إلي ان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يتابع العمل داخل هذه المكاتب بحرص شديد ، وفور العرض عليه أمر علي الفور بسرعة فتح هذه المكاتب والتنسيق الكامل مع روساء المراكز والمدن والاحياء لمتابعة العمل داخل هذه المكاتب.