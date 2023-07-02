محمود قرني يترجل عن صهوة الحياة تاركًا إبداعًا لا ينضب

غادر دنيانا صباح اليوم، الشاعر الكبير محمود قرني، بعد صراع مع المرض، اختار في نهايته أن يحلق بعيدا عن الألم.

ولد محمود قرني في قرية العدوة بمدينة الفيوم 1961 وأقام بالقاهرة منذ العام 1987.

- حاصل على درجة الليسانس في القانون من جامعة القاهرة 1985

- عمل بالمحاماة والصحافة وعمل كمحرر ثقافي لجريدة القدس العربي مكتب القاهرة بين أعوام 1999 حتى يناير 2014 ثم استقال منموقعه.

- شارك في العديد من المهرجانات الشعرية العربية والدولية بينها: مهرجان أصوات المتوسط بفرنسا 2002 ، جرش 2004 ، مهرجان الشعر العربي بالمغرب 2009 ، مهرجان وهران لفنون الصورة والفيلم التسجيلي2013، بالإضافة إلى عدد من المهرجانات الشعرية بالكويت، العراق، الأردن،

أبو ظبي، والمغرب، وكذلك بعض المشاركات البحثية الأخرى.

- شارك في لجان تحكيم بعض الجوائز العربية والمصرية مثل جائزة بلند الحيدري التي يمنحها منتدي أصيلة بالمملكة الغربية.

- أسَّس مع آخرين ملتقي قصيدة النثر بالقاهرة لدورتين متصلتين في 2009 , 2010 بمشاركة أكثر من أربعين شاعرا عربيا.

- أسَّس جماعة شعراء غضب المعنية بقصيدة النثر التي أقامت عددًا كبيرًا من الفعاليات بنقابة الصحافيين المصرية.

- أسَّس مجلة «مقدمة » المعنية أيضا بقصيدة النثر.

- نشر عشرات المقالات حول الشِّعر والسياسة والفلسفة والرواية والنقد الأدبي والفنون التشكيلية - شارك في عضوية مجلس أمناء مركز أحمد شوقي بالقاهرة التابع لوزارة الثقافة ثم استقال منه.

_ شارك في أول مجلس أمناء لبيت الشِّعر التابع لوزارة الثقافة ثم استقال منه.

_ شارك في تأسيس مجلة الكتابة الأخرى المستقلة التي تصدر منذ مايو 1991 .

_ شارك في تأسيس مجلة العصور الجديدة التي كانت تصدر عن دار سينا للنشر في نهاية التسعينات .

- مؤسِّس حركة أدباء وفنانين من أجل التغيير في العام 2005 .

- عضو أتلييه القاهرة للكُتَّاب والفنانين

- عضو اتحاد كُتَّاب مصر.

- انضم إلى قائمة كتّاب جريدة الأهرام في العام 2013 ثم اعتذر عن الاستمرار منتصف 2015 .

- كاتب مقال بجريدتي الاتحاد الإماراتية، وإندبندنت عربية.

صدر له:

1 - حمَّامات الإنشاد شعر الهيئة العامة لقصور الثقافة 1996 م

2 - خيول على قطيفة البيت شعر دار الأحمدي للنشر 1998 م

3 - هواء لشجرات العام شعر الهيئة العامة للكتاب 1999 م

4 - طرق طيبة للحُفاة شعر الهيئة العامة لقصور الثقافة 2001 م

5 - الشيطان في حقل التوت شعر دار ميريت للنشر 2003

6 - الشيطان في حقل التوت شعر ط 2 مكتبة الأسرة 2006

7 - أوقات مثالية لمحبة الأعداء شعر ميريت للنشر والترجمة 2006

8 - قصائد الغرقى شعر دار التلاقي للنشر 2008

9 - قصائد الغرقى شعر ط 2 خاصة 2010

10 - لعنات مشرقية شعر دار الأدهم للنشر والتوزيع 2012

11 - تفضل هنا مبغى الشعراء شعر دار شرقيات 2015

12 - ترنيمة لأسماء بنت عيسى الدمشقي شعر دار الأدهم 2019

13 - أبطال الروايات الناقصة «مختارات شعرية » دار الأدهم 2021

14 - وجوه في أزمنة الخوف.. عن الهويات المجرحة والموت المؤجل

«كتاب » صادر عن كتاب الهلال 2016

15 - خطاب النخبة وأوهام الدولة الأخلاقية «كتاب » دار روافد.. 2017

16 - لماذا يخذل الشعر محبيه ؟ «كتاب » دار الأدهم 2021

17 - الوثنية الجديدة وإدارة التوحش «كتاب » دار الأدهم 2021

18 - بين فرائض الشعر ونوافل السياسة «كتاب » دار الأدهم 2021.

