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السبت 01 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الأولمبية المصرية تشكر اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العربية لتسهيل تسجيل بعثة مصر

بعثة مصر بالألعاب
بعثة مصر بالألعاب العربية

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الشكر للجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العربية المقرر إقامتها في الجزائر خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو الجاري بعد انهاء اجراءات تسجيل بعثة مصر المشاركة في البطولة.

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وشهدت اجراءات تسجيل بعثة مصر اليوم بعض الاعتراضات من جانب مسئولي التنظيم على تسجيل بعثة مصر على الرغم من قبول تسجيل البعثة الإلكتروني قبل السفر حيث عقد اليوم اجتماع التسجيل بحضور الأستاذ محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية بالجزائر.

هشام حطب يجري اتصالات باللجنة العليا المنظمة للألعاب العربية


و أجرى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اتصالات باللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العربية و اللواء أحمد ناصر رئيس اللجنة الفنية العليا للاشراف والمتابعة لدورة الألعاب العربية و تم خلال هذه الاتصالات انهاء تسجيل بعثة مصر وتواصل مستمر مع الأستاذ محمد عبدالمقصود.

عبدالمقصود: كان هناك بعض الصعوبات وتم حلها


و قال الأستاذ محمد عبدالمقصود ، تم اليوم انهاء اجراءات بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب العربية حيث نشارك في منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال وكان هناك بعض الصعوبات ولكن تم التواصل مع المهندس هشام حطب الذي أجرى عدة اتصالات باللجنة المنظمة وتم انهاء اجراءات تسجيل بعثة مصر ونشكر التعاون من قبل اللجنة العليا المنظمة وتعاون اللواء أحمد ناصر على تذليل العقبات للبعثة المصرية.
وكان وفد مقدمة البعثة وصل إلى الجزائر أمس الجمعة برئاسة الأستاذ محمد عبدالمقصود ويضم الوفد البعثة الإدارية خالد حسن مسئول مالي ومحمد عبد العليم مسئول للتسكين ولميس غازي مسئول فني و الدكتورة أماني عبد الفتاح طبيب
وتتكون بعثة ألعاب القوى من اللاعبين مصطفى عمرو في دفع الجلة وإسراء عويس في الوثب الطويل وإيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح ومصطفى الجمل في رمي المطرقة بينما تشارك بعثة رفع الأثقال باللاعبين أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم ونعمة سعيد في منافسات 71 كجم وشمس أحمد  في منافسات وزن 81 كجم وشيماء خالد في منافسات +81 كجم.

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