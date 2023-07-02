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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

نجاح أول عملية تموين سفن بميناء غرب بورسعيد

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود بميناء غرب بورسعيد وهى الثانية من نوعها في مواني المنطقة الاقتصادية وبذلك تدخل خدمة تموين السفن حيز التنفيذ بميناء غرب بورسعيد بعد نجاح عملية تموين سفينة البضائع العامة VALENCIA EAGLE بميناء شرق بورسعيد أخيرًا.

أعلن وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM MEKONG بنجاح بعد تزويدها من عائمة التموين KYTHIRA التابعة لشركة MINERVA بكمية 100 طن سولار حيث استغرقت عملية التموين ساعة واحدة بالميناء، وأن عملية تموين السفينة تمت وفق المعايير الفنية والقانونية المتفق عليها بإتباع كل إجراءات السلامة والإشتراطات البيئية طبقًا للأكواد العالمية والمصرية الرسمية لتموين السفن، وأن تقديم خدمة تموين السفن بميناء غرب بورسعيد يرفع تصنيف الميناء عالميًا مما يساهم في جذب الكثير من الخطوط الملاحية وتعد هذه الخدمة انعكاسًا للنجاحات التى أحرزتها مواني المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن.

وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس ووزارة البترول انتهت من وضع المعايير الفنية والقانونية للبدء فى إطلاق هذه الخدمة بعد إصدار أول رخصتين لتموين السفن بالوقود لشركتي منيرفا وبنينسولا العالميتين.

 

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