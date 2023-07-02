منتخب مصر الأولمبي يضرب الجابون بثنائية ويتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزًا مهمًا على منتخب الجابون بثنائية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب طنجة بالمغرب في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

تبادل المنتخبات السيطرة على الكرة وأهدرا العديد من الفرص خلال مجريات الشوط الأول، إلا أن التعادل السلبي كان سيدًا للموقف.

وفي الشوط الثاني تمكن الفراعنة من تسجيل ثنائية حسم بها النقاط الثلاثة للمباراة حيث سجل محمود صابر الأول في الدقيقة 82 ثم أضاف أسامة فيصل الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: محمد طارق- محمد مغربي – حسام عبدالمجيد – محمد حاتم سكر.

الوسط: محمود جهاد – أحمد نبيل كوكا – محمود صابر.

الهجوم: أحمد عاطف قطة – أسامة فيصل- إبراهيم عادل.

بهذا الانتصار رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة السابعة ليعزز صدارته لجدول ترتيب المجموعة، ويأتي المنتخب المالي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ويتأهل الثنائي للدور المقبل.

بينما ودع منتخب النيجر البطولة برفقة الجابون، حيث يتواجد الأول في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويقبع الثاني في قاع الجدول بدون أي نقاط.