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الأحد 02 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

منتخب مصر الأولمبي يتعادل مع الجابون في الشوط الأول

مباراة مصر والجابون
مباراة مصر والجابون

أنهى منتخب مصر الأولمبي الشوط الأول متعادلا مع منتخب الجابون بدون أهداف في المباراة الجارية الآن على ملعب طنجة بالمغرب في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

تبادل المنتخبات السيطرة على الكرة وأهدرا العديد من الفرص خلال مجريات الشوط الأول، إلا أن التعادل السلبي كان سيدًا للموقف.

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تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام الجابون في كأس أمم أفريقيا

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بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: محمد طارق- محمد مغربي – حسام عبدالمجيد – محمد حاتم سكر.

الوسط: محمود جهاد – أحمد نبيل كوكا – محمود صابر.

الهجوم: أحمد عاطف قطة – أسامة فيصل- إبراهيم عادل.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، برصيد 4 نقاط، بينما يقبع منتخب الجابون في المركز الأخير بدون نقاط.

مباراة مصر ضد الجابون مذاعة الآن عبر قناة beIN Sports HD 4 الحاصلة على حقوق نقل البطولة بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

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