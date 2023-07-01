تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام الجابون في كأس أمم أفريقيا

أعلن المدير الفني روجيرو ميكالي تشكيل منتخب مصر الأولمبي الأساسي الذي سيخوض به مواجهة الجابون مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وجاء تشكيل الفراعنة للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: محمد طارق- محمد مغربي – حسام عبدالمجيد – محمد حاتم سكر.

الوسط: محمود جهاد – أحمد نبيل كوكا – محمود صابر.

الهجوم: أحمد عاطف قطة – أسامة فيصل- إبراهيم عادل.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، برصيد 4 نقاط، بينما يقبع منتخب الجابون في المركز الأخير بدون نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت أبو ظبي، العاشرة بتوقيت الخرطوم، الثامنة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

وستذاع مباراة مصر ضد الجابون عبر قناة بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق نقل البطولة.