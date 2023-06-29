جوزيه مورينيو.. سبب رفض تدريب الهلال السعودي

تداولت أنباء صحفية كشفها خبير سوق الانتقالات الأوروبية عن سبب رفض جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عرضًا مغريًّا لقيادة الهلال السعودي في الموسم المقبل.

نشر فابريزيو رومانو، تويته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موضحًّا فيها أن مورينيو تلقى عرضًا من الهلال بداية الشهر الجاري قبل أن يتفاوض النادي السعودي مع ماسيميليانو أليجري.

أكد أن إدارة الهلال السعودي عرضت مرتبًا ضخمًا سنويًّا على مورينيو قيمته 30 مليون يورو صافية، إلا أن المدرب البرتغالي، رفض العرض، بداعي تركيزه فقط على إدارة المشروع الرياضي في روما.

الهلال السعودي يتعاقد مع كوليبالي رسميًّا:

أنهى المدافع السنغالي كوليبالي الفحوصات الطبية قبل قليل، وسيتجه الآن لمقر نادي الهلال السعودي استعدادًا لعمل جلسة تصوير برفقة مصورين المركز الإعلامي قبل الإعلان الرسمي من قبل حساب الزعيم.

سيعلن الهلال السعودي خلال الساعات المقبلة عن إتمام صفقة كوليبالي وانضمامه لصفوف الزعيم بشكل رسمي.

شارك كوليبالي مع المنتخب السنغالي في كأس العالم نسختي 2018 و2022.

كشف نادي الهلال السعودي عن شكل قميصه الجديد الذي سيرتديه الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

استعرض الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال مقطع فيديو الطقم الأساسي للفريق باللون الأزرق للموسم المقبل من تصميم إحدى الشركات العالمية.

علق حساب الهلال على التغريدة باللون الأزرق المعروف، مع تعليق: "الموج قادم".

اختارت الجمعية العمومية لنادي الهلال فهد بن نافل لرئاسة مؤسسة النادي غير الربحية، بالتزكية، لمدة عام واحد.

كان فهد بن نافل، هو المرشح الوحيد على مقعد رئيس مؤسسة نادي الهلال غير الربحية؛ لذلك تم تزكيته ليستمر في هذا المنصب.

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميًّا مع النجم البرتغالي روبن نيفيز في صفقة تاريخية، ضمن خطة القلعة الزرقاء لتدعيم صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري أملًا في استعادة الوقوف على منصات التتويج مرة أخرى.

أكد نادي الهلال السعودي أن النجم المغربي سيرتدي القميص رقم 8 مع الفريق الأزرق، ومن المنتظر أن يكون الظهور الأول لروبين نيفيز بقميص الهلال ضد أهلي طرابلس في البطولة العربية في مدينة أبها.

ستكون المباراة يوم 27 من شهر يوليو المقبل في بطولة كأس الملك محمد بن سلمان للأندية العربية.

قال نيفيز في أول تعليق له عقب إعلان انضمامه للهلال: "تبدأ المغامرة من الآن، دعونا نذهب للأزرق".

أصبح روبن نيفيز أغلى صفقة شراء في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، إذْ انضم للكتيبة الزرقاء مقابل 225 مليون ريال.