لؤي يكشف سر غيابه عن الساحة الفنية (فيديو)

كشف المطرب لؤي، سبب اختفائه عن الساحة الفنية لفترات، قائلا: "أنا بختفي لفترات وأرجع تاني، والسبب في ذلك ظروف السوق الفني".

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إنتاج الأغاني والموسيقى لم يعد كثيرا

وأضاف لؤي خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم السبت "إنتاج الأغاني والموسيقى لم يعد كثيرا، وشركات الإنتاج أصبحت قليلة، ولا تنتج بشكل كامل، وأصبح المغني يشارك في عملية الإنتاج"، معقبا: "زمان المغني كان يحصل على أجره، ولا يقوم بأي شيء يرتبط بتسويق الأغاني وإنتاجها بشكل كامل".

وكشف لؤي عن ذكرياته مع فرحة العيد، قائلا: “فرحة العيد انتهت عندنا، توقفت عند اللعب بـ “البومب” في الشارع عندما كنت طفلا" مضيفا: "أفضل الجلوس في البيت خلال فترة العيد ".

وتابع لؤي: "الأغاني الحلوة زمان كانت بتفرض نفسها حتى لو كان هناك أغان ومنافسين كتير، لكن دلوقتي اللي مش بيسوّق لشغله حتى لو حلو مش بيظهر.. مينفعش واحد يبص على أرقام حد إنها كبيرة وهو معندوش حاجة يقدمها".

وأردف لؤي: "أنا اختفيت لحوالي 4 سنوات عن المجال الفني وقدّمت في هذه الفترة حوالي 4 تترات مسلسلات.. ومنتجو المسلسلات مازالوا يطلبونني من أجل غناء تترات المسلسلات".