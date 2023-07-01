نيقولا معوض يكشف عن أول عمل مصري شارك به

كشف الفنان اللبناني نيقولا معوض عن أول عمل فني شارك به في مصر وكيفية تعلمه للهجة المصرية للمشاركة بالأعمال الفنية.

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وقال الفنان نيقولا معوض، خلال حواره على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي" مساء اليوم السبت: "أول مسلسل عرفني بالجمهور المصري، هو مسلسل ونوس، مع الفنان الكبير يحيى الفخراني".

تعلمت اللهجة المصرية، قبل مسلسل ونوس بـ 3 أسابيع

وأضاف نيقولا معوض: "اتعلمت أتكلم باللهجة المصرية، قبل مسلسل ونوس بـ 3 أسابيع"، مضيفا: "تحدثت مع المخرج شادي الفخراني، وقلت له مش هعرف أعمل الدور ده؛ لأني لسه جاي مصر".

وتابع نيقولا معوض: "كنت بقعد عند بقال تحت بيتي في الزمالك؛ عشان أتعود على اللهجة المصرية، لما بدأت العمل في مصر"، معقبا: "أنا بسمع أغاني مصرية، وبحب عمرو دياب من زمان".

شاركت في فيلمين عالميين تم عرضهم في السينما الامريكي

وكشف نيقولا معوض كيفية وصوله للسينما الأمريكية، قائلا:" شاركت في فيلمين عالميين تم عرضهم في السينما الامريكية .. أحدهما يتم عرضه حاليا في السينما الأمريكية والفيلم يحقق نجاحا مبهرا ويحتل الترتيب الثالث في الأكثر إيرادات ويحمل اسم His Only Son".

وتابع أن اختياره للدور جاء بعد أن استجاب لطلب صديق له أجنبي طلب منه أن يقوم بعمل إيميل جديد وبروفايل باللغة الأجنبية وبعدها بأيام تلقى عرض للمشاركة بالفيلم، وذلك لأنه يجيد الفرنسية والإنجليزية.".

وأضاف نيقولا معوض:" كان نفسي أمثل في فرنسا وهذا الامر كان طموح لي منذ سنوات طويلة"، مردفا: "قمت بإجراء تجربة أداء للأفلام التي شاركت فيها بأمريكا ووافقوا على مشاركتي في الفيلم ".

سبب نجاح مسلسل "الثمن"

وكشف الفنان نيقولا معوض، عن أن سبب نجاح مسلسل "الثمن"، هو وجود مقومات تجعل أي عمل ينجح وذلك على الرغم من أن العمل مكون من 89 حلقة.

وتابع" الناس تعلقت بالمسلسل بسبب طول الحلقات وأصبحت تعيش مع الحلقات وتشعر أنها صديقة للشخصيات المتنوعة، كما أن اختلاف القصص يحمس المشاهد، مؤكدًا أنه اختبر طول الحلقات بمسلسل "سابع جار".