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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

الإخوان عجلوا بنهايتهم بإشعال المشهد في أحداث الاتحادية

مارس الإخوان العنف
مارس الإخوان العنف خلال أحداث الاتحادية

أدلى الكاتب الصحفي مصطفي بكري، بشهادته الخاصة عن ثورة 30 يونيو، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى العاشرة على معركة الخلاص من جماعة الإخوان الإرهابية. 

وقال “بكري” خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن المصريين خرجوا معلنين رفضهم للإعلان الدستوري، واستمرار حكم الجماعة، ورفعوا شعار "ارحل". 

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ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من مستقبل مظلم.. فيديو

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30 يونيو ثورة الهوية المصرية

وتابع: “شاهدنا جميعًا هذا الزحف الجماهيري الكبير، والذي أجبر مكتب الإرشاد على عقد اجتماع عاجل في اليوم التالي، وانتهوا إلى تكليف محمد البلتاجي وأحمد المغير وعدد من القيادات الإخوانية بتولي مسئولية فض اعتصام الاتحادية، لتبدأ عمليات فض الخيام والاعتداء على المتظاهرين، زخلالها تعرض أكثر من 49 مواطن ااتعذيب أمام قصر الاتحادية”.

 وأضاف أن الفريق عبد الفتاح السيسي حينها، حذر من الاعتداء على المتظاهرين وطالب بحمايتهم، وطلب من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، وقتها، بذل كل الجهود الممكنة لحماية المتظاهرين ومواجهة أعمال العنف الإخوانية. 

 

 

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