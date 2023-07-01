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السبت 01 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

أول تعليق من إيطاليا على أحداث العُنف في فرنسا

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

علق وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، على أحداث العُنف الأخيرة في فرنسا، مُعربًا عن أسفه لحالة الفوضى التي تعم الكثير من الضواحي الفرنسية، بعد إنهاء حياة مُراهق في الـ 17 من العُمر.

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ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم السبت، فإن تاياني أعرب عن أسفه "للتعاسة الواضحة" في الضواحي الفرنسية التي عاشت الجمعة ليلتها الرابعة على التوالي من أعمال الشغب والنهب والصدامات بين قوات الأمن والمُحتجين عقب مقتل شاب برصاص الشرطة.

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وأضاف في مقابلة مع محطة "راديو 1" الإذاعية، أن ما يحصل في فرنسا شأن داخلي يخصها وحدها، قائلاً: "من الواضح أن هناك تعاسة وحالة فوضى، انفجرت عقب الواقعة المحزنة بوفاة المُراهق ذو الـ17 عامًا، والتي لم يكن ينبغي أن تحدث".

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الخارجية الإيطالية تُحذر رعاياها المُتواجدين في فرنسا:

وجدد التأكيد على التحذير الذي أصدرته وزارة الخارجية الإيطالية يوم الجمعة لرعايا بلاده المتواجدين في فرنسا، حيث دعاهم إلى "اتباع تعليمات قوات الأمن وعدم الاقتراب من أماكن الصدامات لأن هذا الأمر قد يكون خطيرًا جدًا".

واشتعلت موجة اضطرابات كبيرة في فرنسا عقب قيام شرطي فرنسي بقتل مُراهق من أصل عربي يبلغ من العُمر 17 عاما، صباح يوم الثلاثاء الماضي، بعد رفض الشاب الامتثال لأمر الشرطة بتفتيش سيارته على طريق نانتير، حيث تشهد العديد من المُدن الفرنسية منذ ذلك اليوم احتجاجات واسعة لا تزال مُستمرة إلى حد الساعة.

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