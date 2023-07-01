فرنسا.. مواجهات عنيفة بين مُتظاهرين وأنصار اليمين المُتطرف

اندلعت مواجهات عنيفة بين مُتظاهرين فرنسيين وأنصار اليمين المُتطرف، ومُنذ يوم الثلاثاء تشهد العديد من المُدن الفرنسية أعمال شغب لا تزال مُستمرة حتى الآن.

ووفقًا لما ذكرته قناة "France 3" التلفزيونية، مساء اليوم السبت، يُجري التحقيق في ظروف الاشتباكات بين المُحتجين المُشاركين في أعمال الشغب، وأنصار اليمين المُتطرف التي وقعت الليلة الماضية في بلدة أنجيه غرب البلاد.

وأشارت القناة إلى أنه "تم فتح عدة قضايا جنائية بشأن حقيقة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني بعد اشتباكات دارت بين المُتظاهرين وجماعة اليمين المُتطرف".

ونوهت القناة، بأنه تم اعتقال 11 شخصًا في البلدة خلال الليل. ووفقًا لها شارك في المواجهات في غرب فرنسا، عناصر وأنصار الجماعات اليمينية المُتطرفة المحظورة في فرنسا، الذين كانوا يحملون العصي ومضارب البيسبول والهراوات.

اندلاع الاضطرابات في فرنسا:

واندلعت الاضطرابات في فرنسا، بعد أن قام شرطي صباح يوم الثلاثاء الماضي، بقتل فتى مُراهق يبلغ من العُمر 17 عامًا أثناء تفتيش على طريق في نانتير بعد أن رفض الامتثال لطلب الشرطة.

من ناحية أخرى، واجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتهامات واسعة بالتقليل من حجم مشكلات البطالة وفُرص العمل في البلاد بعد قوله لوالدة أحد العاطلين إن بإمكان ابنها العثور على 10 وظائف في الشارع.

وخلال نقاش حاد مع والدة أحد العاطلين عن العمل أثناء زيارته لمدينة مرسيليا جنوب البلاد، قال ماكرون إن "بإمكان ابنها الحصول على ما يصل إلى عشرة عروض عمل إذا جال في حي الميناء القديم التاريخي، الذي يحوي عشرات المقاهي والمطاعم".

كما سأل ماكرون المرأة في نقاشه: "ما القطاع الذي يرغب ابنك العمل فيه؟" وذلك بعد أن قالت إن ابنها البالغ 33 عامًا لا يُمكنه إيجاد عمل، وإن عليه متأخرات إيجار"، فأجابت "لا يهم ... أي شيء".

ورد عليها ماكرون قائلًا: "لن تقنعينني أنه إذا كان يبحث بالفعل عن وظيفة في مرسيليا، وأنه مُستعد للعمل كنادل، فلا تُوجد وظيفة نادل".