مراكز شباب الشرقية تواصل استقبال المواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إن مراكز الشباب بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، تواصل استقبال المواطنين، لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، تنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار العيد أحلى بمراكز شباب مصر "، ولإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب المحافظة على مدار أيام عيد الأضحي المبارك، شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للإستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب، والتي شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

وأشاد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " العيد أحلى بمراكز شباب مصر " لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.