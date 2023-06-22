ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة رشيقة على البحر

حرصت الفنانة ياسمين صبري، على مشاركة جمهورها صورة جديدة فى أحدث ظهور، ظهرت خلالها بإطلالة رشيقة وجذابة.

وظهرت ياسمين صبري وهي تمارس الرياضة على البحر وسط الطبيعة.

ياسمين صبري

وكانت طرحت الفنانة ياسمين صبري، الإعلان الرسمي لفيلمها الجديد “البعبع”، والمقرر أن يطرح ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك بجميع دور العرض السينمائي.

ونشرت ياسمين صبري، الإعلان الرسمي للفيلم، عبر حستبها بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، معلقة:" الإعلامي الرسيم لفيلم البعبع، حصريًا بجميع دور العرض في عيد الأضحى المبارك ".

ياسمين صبري واميركرارة

تفاصيل فيلم “البعبع”

تدور أحداث الفيلم في إطار الأكشن والكوميديا، إذ يجسد النجم أمير كرارة شخصية مجرم تائب تجمعه قصة حب بطبيبة صيدلانية وتجسد دورها ياسمين صبري ويواجهان العديد من المواقف والمفارقات.

ياسمين صبري

طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم “البعبع”، البوستر الرسمي للعمل المقرر طرحه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، بطولة النجم أمير كرارة، الفنانة ياسمين صبري.

أمير كرارة

وتصدر النجمين أمير كرارة وياسمين صبري، البوستر الرسمي للفيلم، ويشاركهما بطولته كل من محمد عبد الرحمن، باسم سمرة، محمد محمود، ومحمد عبد العظيم، من إخراج حسين المنباوي وتأليف إيهاب بليبل، إنتاج تامر مرسي وأحمد بدوي ويوسف الطاهر، والمقرر طرحه في عيد الأضحى في دور العرض السينمائية.

أمير كرارة

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

باسم سمرة

يذكر أن الفنان أمير كرارة، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “سوق الكانتو”، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

محمد عبد الرحمن

مسلسل سوق الكانتو

ويخوض النجمين أمير كرارة ومي عز الدين، السباق الرمضاني الحالي 2023 بمسلسل "سوقالكانتو"، والذي تدور أحداثه دور حول طاهر فواد عبد الكريم الحسيني، شاب مصري يناضل ضد الإنجليز قادة هروبه لاختبار والعمل بسوق الكانتو بعد انتقامه لزملاءه الذين ماتوا في حادثة كوبري عباس الشهيرة ليبدأ هناك رحلة صعود يتحول فيها إلى أحد كبار السوق.

ويشارك في البطولة كل من مي عز الدين وفتحي عبد الوهاب ومحمود البزاوي وشيرين، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنياوي، وإنتاج شركتي المتحدة وسينرجي.