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السبت 01 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

أضيفي لمسة مميزة في الأعياد وحضري ميني تشيز كيك بالشوكولاتة

تشيز كيك
تشيز كيك

تشيز كيك من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، وتتميز بطرق تحضيرها ومكوناتها المختلفة، فيمكن صنعها بالتوت أو الفراولة، أو الشوكولاتةن وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل ميني تشيز كيك بالشوكولاتة يمكنك تحضيرها في المناسبات والأعياد.

تشيز كيك بالشوكولاتة
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طريقة عمل ميني تشيز كيك بالشوكولاتة

المقادير

- بسكويت : 12 قطعة (بسكويت شوكولاتة / مكسر)

- جبن كريمي : 6 حبات (طري وقليل الدسم)

- سكر : ثلثان الكوب

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- الكاكاو : ربع كوب (غير محلى)

- البيض : 1 حبة

- بياض البيض : 1 حبة

- الشوكولاتة : ربع كوب (مذابة)

- الشوكولاتة : ثلث كوب (للتزيين)

- التوت : حسب الرغبة (طازج)

 

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طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضري 12 كوب كيك، وادهنيهم بالقليل من الزيت.

وزعي ملعقة كبيرة من البسكويت المكسر في قاع كل كوب.

في وعاء كبير الحجم، اخفقي الجبن بإستخدام المضرب اليدوي بسرعة متوسطة، ثم أضيفي السكر والفانيليا واستمري بالخفق حتى يكثف القوام.

أضيفي الكاكاو واخفقي، ثم البيضة، وبياض البيضة، مع الخفق جيداً حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الشوكولاتة المذابة وحركي الخليط ليتداخل.

وزعي المزيج بالتساوي في الأكواب فوق طبقة البسكويت، ثم ضعي الأكواب في صينية فرن، وأدخليها إلى الفرن لحوالي 30 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن، واتركي الأكواب جانباً حتى تبرد، ثم ضعيها في الثلاجة لحوالي ساعتين حتى تبرد تماماً.

أخرجي التشيز كيك من الأكواب، وزينيه بطبقة من الشوكولاتة، وحبات التوت الطازج وقدميه بارداً.

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