إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي بالمنيا

أصيب 11 شخصا، اليوم السبت، فى انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربى، بالقرب من مركز أبوقرقاص بالمنيا .

تلقت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل جنوب مدخل أبوقرقاص على الطريق الصحراوى الغربى، إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من "مني محمد جمال" 29 سنة، "نجوي احمد محمد" 38 سنة، "صابرين شعبان رزق" 16 سنة، "فاطمة عمار محمد" 50 سنة، "مني محمد حجازي" 28 سنة، "محمد يوسف علي" 16 سنة، "محمود علاء فاروق" 25 سنة، "يوسف محمد رجب" 16 سنة، "احمد خلف محمد" 16 سنة، مقيمون جميعا بمركز سمالوط.

تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

بينما تواصل نيابة العجوزة تحقيقات موسعة في تعذيب صغيرة بعد إبلاغ سيدة عن مشاهدتها لطفلة داخل كوافير شعرها تم حلقه بالكامل ومصابة بحروق وجروح في مختلف أنحاء جسدها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن والدة الطفلة هي من قامت بتعذيبها وضربها مدعية إنها تقوم بتأديبها بعدما انفصلت عن والد الطفلة وترك لها 5 أبناء من بينهم المجني عليها وهي من تتولى العمل للإنفاق عليهم وتوفير احتياجاتهم، وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تعذيب الطفلة والتعدي عليها بالضرب.

انتقلت قوة أمنية للكوافير محل البلاغ وتبين صحة البلاغ ووجود طفلة تبلغ من العمر ٩ سنوات تدعى كندة مصابة بحروق وكدمات وصلعاء الرأس، التحريات، أسفرت عن أن الطفلة ابنة صاحبة الكوافير وأن الأم هي من قامت بتعذيبها بحجة تأديبها.

ألقت قوة أمنية القبض على الأم التي اعترفت بارتكاب الواقعة وقالت إنها منفصلة عن زوجها وترك لها ٥ أبناء تولت تربيتهم وكانت تفوم بتسخين ملعقة وكيّ جسد طفلتها بها بحجة تأديبها ومنعها من الشقاوة ثم حلقت شعر رأسها بالكامل.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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