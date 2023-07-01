كاراسكو يفضل الدوري السعودي على برشلونة

اقترب النجم البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب فريق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني من الانتقال للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، مفضلًا عرض دوري روشن على عرض برشلونة المستمر لأكثر من فترتي انتقالات.

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كان نادي برشلونة أبرز المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب البلجيكي كاراسكو في يونيو الماضي، وعاد للاتفاق مع اللاعب والروخي بلانكوس مرة أخرى في يناير الماضي، لكنه لم يحسم الصفقة حتى الآن.

وينتهي عقد كاراسكو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في صيف عام 2024، ويتبقى له موسم واحد مع الروخيبلانكوس.

تصرفات برشلونة تبتعد كاراسكو

الأزمة الاقتصاديه التي يمر بها برشلونة مؤخرًا كانت سببًا في رفض اللاعب الانتقال للبلوجرانا في الفترة الماضية، وكانت أخر مهله لأتلتيكو مدريد للرد على عرض البلوجراما بنهاية شهر يونيو الماضي.

الآن أصبح برشلونة مجبر على التفريط في لاعبين على الأقل لاتمام صفقة كارسكو بشكل رسمي، وكانت البداية عن طريق سيرجيو بوسكيتس، لكن المطالب الماديه المطلوبة ستغير وجهة اللاعب للدوري السعودي.

وصلت القيمة التسويقية للنجم البلجيكي إلى 25 مليون يورو، وهو مبلغ كبير على إدارة برشلونة في الفترة الحالية.

كاراسكو يفضل الدوري السعودي

يفضل كاراسكو صاحب الـ 9 عام الانتقال للدوري السعودي في الموسم المقبل، في حال عدم حصوله على عرض أوروبي من نادِ كبير خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وبسبب رغبته في خوض تجره جديده في الموسم المقبل بعيدًا عن اتلتيكو مدريد.

حتى الآن لم يتم الكشف عن العرض السعودي المقدم للاعب البلجيكي، ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع لاعب جديد في مركز وسط الملعب ومركز الجناح لمعاونة عمر السومة في الموسم المقبل.

شارك النجم البلجيكي يانيك كاراسكو مع الأحمر والأبيض في 44 مباراة خلال منافسات الموسم الرياضي المنقضي، ساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في التسجيل 10 مرات وصناعة 5 تمريرات حاسمة، وشارك كأساسي في 22 مباراة أي 50% من المباريات.

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