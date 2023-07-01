ريال مدريد يتفوق على برشلونة ويضم نجم فناربخشة

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على نظيره برشلونة في سباق الحصول على خدمات موهبة فريق فناربخشة التركي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ولتعويض رحيل كريم بنزيما لنادي الاتحاد السعودي قبل أيام.

اقرأ أيضًا..

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني اتفاقه مع نجم فريق نادي فناربخشة التركي، لتعويض الفشل في التعاقد مع ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي الحالي.

برشلونة يترقب موقف أردا جولر وريال مدريد يتفوق:

تصدر نادي برشلونة سباق المفاوضات مع اللاعب التركي الشاب أردا جولر، للحصول على توقيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل عدد من الأندية الاوروبية التي تريد التعاقد مع اللاعب.

ريال مدريد يهتم أيضًا بالحصول على توقيع اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي، لكنه لن ينجح في التعاقد مع اللاعب دون موافقة الفريق التركي الذي يشترط الاستفادة المادية من رحيل لاعبه.

قيمة أردا جولر التسويقية هي 15 مليون يورو، وينتهي عقد اللاعب في يونيو من عام 2025، ويتبقى له موسمين مع الفريق التركي، لكن الميرنجي سيكون مضطرًا لدفع الشرط الجزائي للحصول على توقيع اللاعب.

أراد جولر بديل بوسكيتس وثنائي ريال مدريد:

تلقى اللاعب التركي الشاب أردا جولر عرضًا من نادي ريال مدريد للتوقيع معه، لكن برشلونة يصر على التوقيع مع اللاعب صاحب الـ18 عامًا لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

اجتمع ديكو عضو ممجلس إدارة نادي برشلونة مع وكيل أعمال اللاعب، لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى البلوجرانا، وتوصل بالفعل لاتفاق حول ضم اللاعب لكن حتى الآن لم يقتنع النادي التركي بالعرض المقدم كونه يريد الاستفادة المادية من رحيل اللاعب، مع نهاية عقده في 2025.

شرط فناربخشة لرحيل أراد جولر:

عرض نادي برشلونة مبلغ 22 مليون يورو لضم اللاعب التركي لكنها ستكون على دفعات، وهو ما رفضه فناربخشة، والذي يجعل الميرنجي يأخذ مبلغًا أكبر لسرعة حسم الصفقة تحسبًا لرحيل لكا مودريتش وتوني كروس.

شارك أراد جولر فى الموسم الماضى في 35 مباراة مع فناربخشة، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وصنع 7، ويجيد اللاعب الشاب اللعب في أكثر من مركز منها مركزه الأساسى كلاعب وسط مهاجم، ولاعب وسط وجناح أيضًا.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا