النصر السعودي يخطط للتعاقد مع لاعب خط وسط برشلونة

يخطط نادي النصر السعودي لمواصلة صفقاته العالمية بالتعاقد مع لاعب خط وسط برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

اقرأ أيضا.. النصر يعلن رحيل لويس جوستافو رسميًا





اقرأ أيضا.. النصر السعودي يضم نجم يوفنتوس مجانًا

ويسعى النصر السعودي إلى إنهاء صفقة النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشليسي الإنجليزي كما يستهدف ضم مواطنه ياسين بونو من إشبيلية الإسباني في إطار سياسة الصفقات العالمية التي بدأت في فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.



النصر السعودي يستهدف تدعيم خط الوسط



ويستهدف النصر السعودي تدعيم خط وسطه بلاعب عالمي جديد، ويعد النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان هو المرشح الأول لتدعيم خط وسط الفريق السعودي.



وينافس النصر السعودي نظيره برشلونة الإسباني من أجل الحصول على خدمات الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.



ووضع النصر السعودي خطة بديلة تحسبًا لفشل صفقة مارسيلو بروزوفيتش تتمثل في التعاقد مع فرانك كيسي لاعب خط وسط برشلونة الإسباني.



وبحسب "شبكة توتو ميركاتو" الإيطالية فإن سيتجه للتعاقد مع فرانك كيسي إذا فشل في ضم بروزوفيتش من إنتر ميلان الإيطالي.



وأضافت الشبكة الإيطالية أن النصر بدأ في التواصل مع ممثلي النجم الإيفواري.



وكان الصحفي الإسباني جيرارد روميرو قد أكد أن أهلي جدة السعودي قدم عرضًا رسميًا لضم فرانك كيسي من برشونة.



مفاوضات الأهلي مع فرانك كيسي



وكشف الصحفي المقرب من نادي برشلونة أن أهلي جدة السعودي يرغب في شراء فرانك كيسي من برشلونة مقابل 20 مليون يورو مع منح النجم الإيفواري راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين يورو.



الجدير بالذكر أن لاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسي خاض 43 مباراة مع برشلونة في موسم 2022-2023.



وساهم فرانك كيسي في 6 أهداف مع برشلونة بجميع المسابقات خلال موسم 2022-2023 بعدما سجل 3 أهداف وصنع مثلها.