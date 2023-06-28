أهلي جدة يستعد للإنقضاض على صفقة كيسي

يسعى نادي أهلي جدة للتعاقد مع النجم الإيفواري فرانك كيسي نجم وسط فريق برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.



وقدم أهلي جدة عرضا مميزا لـ كيسي من أجل تدعيم صفوفه، بعدما كانت التقارير أشارت في وقت سابق لوجود عرض سعودي للاعب الإيفواري دون الكشف عنه.



وتأهل أهلي جدة إلى الدوري السعودي للمحترفين من جديد بعد تتويجه ببطولة دوري يلو للدرجة الأولى.



وبات كيسي على رأس قائمة أهلي جدة التي يريد النادي السعودي التعاقد معها للمنافسة بقوة في الموسم المقبل.



وتابعت التقارير، أن برشلونة يسعى للتخلص من فرانك كيسي مقابل 30 مليون يورو، وعليه تحرك الأهلي لضم اللاعب الإيفواري.

يريد برشلونة التخلص من فرانك كيسي وفيران توريس، وإنسو فاتي من أجل تخفيض سقف الرواتب، وتسجيل لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي الحالي.



لدى كيسيي أكثر من عرض من أجل الرحيل عن نادي برشلونة، لكنهم لم يرتقوا للرقم المطلوب الذي حددته إدارة البرسا.





إدوارد ميندي يصل للسعودية تمهيدا للانتقال إلى أهلي جدة

وصل السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي، مدينة جدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لإتمام إجراءات إنتقاله إلى صفوف نادي أهلي جدة.



ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، مقطع فيديو من وصول الحارس ميندي إلى جدة، استعدادا للتوقيع عقد انضمامه بشكل رسمي مع أهلي جدة.

ويستهدف أهلي جدة الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد مع صفقات عالمية من أجل الاستعداد بقوة للموسم الكروي الجديد.

وتسعى السعودية لاستقطاب المزيد من نجوم الكرة العالمية في الموسم المقبل، للفوز بفرصة إستضافة كأس العالم 2030.

وكان النصر تعاقد مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، أما الاتحاد فتعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، فيما تعاقد نادي الهلال مع البرتغالي روبن نيفيز قادما من وولفرهامبتون، وكاليدو كوليبالي من تشيلسي.

وحسمت إدارة نادي أهلي جدة التعاقد مع النجم السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ونشر فابريزيو رومانوالصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الإنتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” :"أنهي النادي الأهلي السعودي إجرارات التعاقد مع ميندي وإذ وقعت إدارة الراقي وتشيلسي على جميع العقود ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة ".



