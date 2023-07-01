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السبت 01 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مرشح لحراسة مرمى النصر السعودي.. ماذا قدم ياسين بونو في موسم 2022-2023

ياسين بونو
ياسين بونو

أصبح المغربي ياسين بونو هو المرشح الأول لحراسة مرمى فريق النصر السعودي في الموسم المقبل من الدوري السعودي بعدما دخل حسابات العالمي بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية.
 

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ياسين بونو يفاضل بين إغراءات النصر وعمالقة أوروبا

و قدم نادي النصر السعودي عرضًا مغريًا من أجل التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو من إشبيلية الإسباني.

و بحسب صحيفة “موندو ديبورتفيو” الإسبانية أن إشبيلية لا يريد التخلي عن المغربي ياسين بونو بأقل من 20 مليون يورو.

و ينتهي عقد ياسين بونو مع إشبيلية في صيف عام 2025.
 

و رغم اهتمام بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد بالتعاقد مع ياسين بونو إلا أن الحارس المغربي ارتبط بقوة بالانضمام للنصر السعودي.
 

موسم خرافي للحارس المغربي ياسين بونو 
 

و يعد موسم 2022-2023 هو الموسم الأفضل للحارس المغربي ياسين بونو على مستوى الإنجازات والبطولات بعدما حقق المركز الرابع مع منتخب المغربي في كأس العالم 2022 ثم توج ببطولة الدوري الأوروبي مع إشبيلية.
 

و خاض ياسين بونو 36 مباراة مع إشبيلية في موسم 2022-2023 بجميع المسابقات، و استقبلت شباكه 60 هدفًا بينما حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات فقط.

و لعب ياسين بونو 25 مباراة في الدوري الإسباني في الموسم المنقضي بينما لعب 6 مباريات في الدوري الأوروبي و 4 مباريات مباريات في دوري أبطال أوروبا و مباراة واحدة في بطولة كأس ملك إسبانيا.

و يبحث النصر السعودي حارس مرمى جديد حيث أكدت تقارير صحفية سعودية أن ياسين بونو هو المرشح الأقوى لحراسة مرمى العالمي في الموسم المقبل بجانب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.
 


ويعد ياسين بونو واحد من أبرز الحارس في العالم، وسبق له الترشح لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

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