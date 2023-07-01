عاجل
السعودية تستعد لعام حج جديد مع غروب الشمس "الكوربيه" تستعرض تفاصيل انتخابات اتحاد الأوراق المالية .. فيديو حفيد عادل إمام يحتفل بخطبته والعروس مفاجأة .. الشبه بينه وبين الزعيم صادم (شاهد) صحفي أمريكي يكشف عن عملية سرية خطيرة لـ "بايدن" بأوكرانيا
السبت 01 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

سيناتور روسي يُحذر من ملامح أزمة خطيرة في العالم

أعمال الشغب في فرنسا
أعمال الشغب في فرنسا

حذر رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، "جريجوري كاراسين"، من ملامح أزمة خطيرة في العالم جراء الأحداث الأخيرة التي تشهدها فرنسا، مُستغربًا صمت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إزاء ذلك.

اقرأ أيضًا.. فرنسا.. مواجهات عنيفة بين مُتظاهرين وأنصار اليمين المُتطرف

 وفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم السبت، كتب السيناتور على قناته في "تيليجرام": "الأحداث في فرنسا تحمل كل السمات التي تُنذر بحدوث أزمة خطيرة، لكنهم في أوروبا وأمريكا بعيدون كُل البُعد عن الموضوعية، هم يعتبرون أن الأمر لا يعنيهم".

txt

فرنسا.. مواجهات عنيفة بين مُتظاهرين وأنصار اليمين المُتطرف

txt

احتجاجات فرنسا.. ماكرون يدعو شركات التكنولوجيا لحذف المُحتويات العنيفة

 عبّر كاراسين عن دهشته من "عدم صدور تصريحات نارية حول الشأن الفرنسي لا من بروكسل ولا من واشنطن".

من ناحية أخرى، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إن ألعاب الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي وراء أعمال العُنف من قِبل المُراهقين في شوارع البلاد، إذْ إنهم يُقلدون ألعاب المغامرات الإلكترونية".

اقرأ أيضًا.. احتجاجات فرنسا.. ماكرون يدعو شركات التكنولوجيا لحذف المُحتويات العنيفة

تعليق ماكرون على شبكات التواصل الاجتماعي:

 أكد ماكرون أن شبكات التواصل الاجتماعي تلعب "دورا مُهمًا" في تأجيج الاضطرابات المستمرة، مُنوهًا بموقعي "سناب شات" و"التيك توك" كأمثلة.

كما يرى الرئيس الفرنسي أن ألعاب الفيديو تُسهم في أعمال الشغب: "نشعر أحيانًا أن بعضهم يعيش في الشوارع ألعاب الفيديو هي التي سممت عقولهم".

 أضاف ماكرون بعد اجتماع أزمة حكومي: "لقد رأينا تجمعات عنيفة تم تنظيمها لكنها أيضا نوع من التقليد للعُنف"، مُتهمًا مُثيري الشغب الأصغر سنًا بالخروج من الواقع و"عيش ألعاب الفيديو".

 دعا الرئيس الفرنسي شركات التكنولوجيا لحذف المُحتويات العنيفة وتزويد السُلطات بهوية المتظاهرين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي "أتوقع أن تكون هذه المنصات مسئولة".

مواد متعلقة

فرنسا.. مواجهات عنيفة بين مُتظاهرين وأنصار اليمين المُتطرف

احتجاجات فرنسا.. ماكرون يدعو شركات التكنولوجيا لحذف المُحتويات العنيفة

الحيوانات تتجول في شوارع فرنسا بعد إطلاق سراحها (فيديو)

مظاهرات فرنسا.. النيران تلتهم أكثر من 1300 سيارة و234 مبنى

اعتقال 80 شخصًا في احتجاجات فرنسا

وقف حركة المواصلات العامة في فرنسا وماكرون يتوعد المخربين

فرنسا والإمارات يُكافحان مخاطر الاحتباس الحراري في العالم

روسيا تُراقب أحداث الشغب في فرنسا.. سنُناقشها مع الشركاء
الجريدة الورقية