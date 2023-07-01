السبت 01 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

النقل تصدر بيانًا بشأن تعليق جزار لحم عيد الأضحى على عمود المونوريل

جزار يعلق لحم عيد
جزار يعلق لحم عيد الأضحى على عمود المونوريل

 أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانًا إعلاميًا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق أجزاء من  اللحم على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2)  بعد تثبيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان.

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جزار يعلق لحم عيد الأضحى على عمود المونوريل

 واستنكر بيان الهيئة القومية للأنفاق هذا السلوك غير المسئول وغير الحضاري مع أحد مشروعات النقل الجماعي الأخضر  الآمنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة والتي تنفذها الهيئة القومية للأنفاق لخدمة المواطنين.

جزار يعلق لحم عيد الأضحى على عمود المونوريل

 وأفادت الهيئة أنه قد تم الكشف على العامود ولا يوجد به أي أضرار، وأنها قد قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعة لينال عقابه القانوني ليكون رادعًا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب.
 

 وتشكر الهيئة القومية للأنفاق المواطنين الذين قاموا بإرسال رسائل مختلفة حول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما لذلك من أهمية في الحفاظ على كافة وسائل المواصلات في مصر والتي هي ملك للشعب المصري العظيم.

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