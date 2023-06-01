غلق كلى وتحويلات مرورية بمحور 26 يوليو لاستكمال أعمال المونوريل

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ غلق كلى بمحور 26 يوليو بالاتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبرى المشاه الثانى الكائن بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تحديدا أعلى نفق وادى النيل نظرا لوقوف معدة من الحجم الكبير "ونش رفع عملاق" تستخدم فى أعمال إنشائية.

وأوضح بيان محافظة الجيزة أن الغلق الكلى سيكون لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة 12 صباحا يوم الجمعة الموافق 2023/6/2 حتى الساعة 12 ظهرا بنفس اليوم، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر والقيام بالأعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل والكائنة بمحور 26 يوليو مما يستلزم إزالة كبارى المشاة المتعارضة مع المشروع.

تحويلات مرورية

وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة أى معوقات، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة نفذت التحويلة المرورية الآتية:-

أولا: الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر اتجاه نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو

1 - حركة المركبات القادمة من هذا الاتجاه وترغب بالسير اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته.

2 - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى الى مسار محور 26 يوليو وصولا الى كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

ثانيا: الإتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر:-

1- حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته

2 - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة الى مسار محور 26 يوليو وصولا الى ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر.

وتؤكد محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لتسهيل حركة سير المركبات.