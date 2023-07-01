السيطرة على حريق نشب بشقة في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بشقة بالطابق الأرضى بمنزل مكون 3 طوابق بناحية قرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشأه جنوب محافظة سوهاج.

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نتج عن الحريق إصابة شخص يبلغ من العمر 38 سنة بحالة إختناق، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له وحالته مستقرة.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، يفيد بنشوب حريق بشقة بأحد المنازل بناحية قرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشاه جنوب المحافظة، ووجود مصاب تم نقله لمستشفى المنشاه المركزى.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة بنشوب حريق بشقة بالطاق الأرضى بمنزل مكون من 3 طوابق بناحية قرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشاه وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية نتج عن الحريق إصابة إ . أ . م 38 سنة بحالة إختناق أثناء مشاركته في إخماد الحريق وتم نقله للمستشفى المركزى بالمنشاه لتلقى العلاج اللازم.

تمت عملية الإخماد للنيران وتمت محاصرته والحد من إنتشاره ووصوله لباقى طوابق المنزل وأنحصرت التلفيات إحتراق بعض المنقولات المنزلية تم إخطار الجهات المعنية التي قامت بإجراء شئونها في الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق التي تولت التحقيق في الواقعة.

الاستماع لشهود نشوب حريق بالهرم

وفي سياقٍ متصل، يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان في واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس في منطقة الهرم، للوقوف على ملابسات الواقعة.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بمنطقة الهرم وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتكثف إدارة الحماية المدنية جهودها من أجل إخماد الحرائق التي تندلع ويتم الإبلاغ عنها، ويحرص رجال الإدارة على سرعة التحرك فور وصول البلاغات للحفاظ على حياة من يتصادف وجودهم في أماكن الحريق.