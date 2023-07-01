الطائرات تتدخل لإخماد حريق كبير في المغرب

اندلع حريق كبير بغابة دار فوال التابعة لقيادة القصر الصغير بعمالة الفحص أنجرة أقصى شمال المغرب، وفق روسيا اليوم.

وقالت مصادر لموقع "Rue 20" المغربي إن السلطات تقوم عبر عدة آليات بمحاولات للسيطرة على الحريق ومنع توسعه، كما تدخلت طائرات الـ"كانادير" لإخماد ألسنة اللهب.

وأضافت المصادر أن السلطات، وفور علمها بالحادث، سارعت لتوفير مختلف الآليات المتعلقة بالوقاية المدنية لتطويق الحريق وإبعاد الساكنة، خاصة وأن مكان الحريق غير بعيد عن الطريق السيار الذي يربط ميناء طنجة المتوسط في فترة ذروة توافد مغاربة العالم.

وتتخوف ساكنة مدن شمال المملكة من اندلاع حرائق بغابات السواحل عقب حرائق السنة الماضية التي شهدتها مدن المضيق والفنيدق والعرائش.



