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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

دونجا يحصل علي راحة من تدريبات الزمالك الجماعية

دونجا
دونجا

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصول نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

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أحمد بلحاج يحصل على راحة من تدريبات الزمالك الجماعية

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وخضع "دونجا" لتدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي بعدما تعرض اللاعب للإصابة بثقل في العضلة الخلفية خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري.

 

ويسعى الجهاز الطبي للفريق  لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

في سياق متصل كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب مصطفى شلبي جناح الفارس الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية.

 

وكان مصطفى شلبي قد تعرض للإصابة في مباراة الزمالك وغزل المحلة الأخيره ببطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين بدون مقابل، في الجولة 32 من مواجهات دوري الموسم الحالي 2022 – 2023.

 

أكد الدكتور محمد أسامة، أن الأشعة التي خضع لها مصطفى شلبي أثبتت إصابة اللاعب بكسر في وجه القدم.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

 

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في كأس مصر

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو فى تمام الساعة الثامنة و النصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و المقاولون العرب 

وتذاع مباراة الزمالك ونظيره المقاولون في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

 

وتخطى الزمالك نظيره بروكسي بثلاثية لهدفين في دور ال ٣٢ ثم تخطى فاركو بثلاثية لهدف في ثمن النهائي ، ليضرب موعدا أمام المقاولون العرب لحساب ربع نهائي المسابقه المحلية.

ويبحث الزمالك عن استعادة اللقب الغائب عن خزائنه الموسم الماضي بعد أن سبق وأن توج به على حساب الأهلي العام قبل الماضي على حساب النادي الأهلي عقب الفوز عليه بثنائية مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

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