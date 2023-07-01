احنا في زمن الوحوش .. سبب شكوى للموسيقين ضد رضا البحراوي

قدم أيمن محفوظ المحامى بصفته وكيلاً عن الفنان ياسر الرماح شكوي رسميه لنقيب الموسيقيين مصطفي كامل ضد رضا البحراوي يطالب في شكواه بشطبه من نقابه الموسيقين. بسبب أغنية زمن الوحوش.

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وجاءت تفاصيل الشكوي التي قدمها محفوظ. بانه

بعد تصريح رضا البحراوي في برنامج صاحبة السعادة بان اغنيه زمن الوحوش وعلمني يابا ملك له وهما في الحقيقه من اغاني الفنان ياسر الرماح

وصاحب حق أستغلال تلك الاعمال الفنيه للرماح وحده. ويكون رضا البحراوي المعتدي علي الاعمال الفنيه المملوكه للفنان ياسر الرماح.

واضاف محفوظ في شكواه ضد رضا البحراوي.

القانون جعل للفنان الاصلي حق استغلال العمل الفني بكافه صوره.

ان الفنان ياسر الرماح المعتدي علي اعماله الفنيه له حق المطالبه بمعاقبه رضا البحراوي بصفته المعتدي. لان الرماح صاحب الحق الوحيد للعائد المادي والادبي لتلك الاعمال الفنيه او عرضها ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن.

واستطرد محفوظ في شكواه

بانه علي الرغم من ان القانون اجاز للرماح طلب استصدار أمر قضائي بمنع عرض المؤلفات المخالفه .

مع المطالبه بعقوبه الحبس والغرامه للمعتدي رضا البحراوي طبقا للقانون حمايه حق المولف

مع مطالبه الرماح بتعويضه من البحراوي عن الاضرار الماديه والادبيه التي لحقت به.

لكننا تقدمنا بشكوي للنقابه الموسيقين علي سند من نص

المادة (13) : من قانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنه 1978 الذي فرض على العضو أن يرفع الأمر الي النقابة في كل نزاع ينشأ بينه وبين أحد زملائه.

واكمل محفوظ في شكواه بالمطالبه

اتخاذ النقابه الاجراء المناسب طبقا

شكوى تُلاحق البحراوي على إيقاع إحنا في زمن الوحوش

لنص المادة (36) قانون الموسيقين والتي تنص علي احاله مخالفات البحراوي لهيئة التأديب الخاصه بمعاقبه كل عضو أساء التصرف في واجبات المهنة أو خالف أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة. للاستصدار امر بوقف البحراوي او شطبه. علي ضوء الثابت بالواقع واقرار رضا البحراوي بان الاعمال الفنيه التي نسبها لنفسه هي ملك خالص للرماح ومن ثما ثكون العقوبه من النقابه تصل الي الوقف والشطب.

وطالب محفوظ في ختام شكواه من نقيب الموسيقيين احاله تلك الشكوي للتحقيق واستدعاء البحراوي واستصدار العقوبه المناسبه ضده

واتخاذ اللازم قانونا