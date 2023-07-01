الزمالك يستعيد ناصر منسي قبل مواجهة المقاولون العرب

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم اليوم السبت، مشاركة مهاجم الفريق ناصر منسي للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في كأس مصر.

وتعرض المهاجم للإصابة بكدمة في وجه القدم مما تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام غزل المحلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشارك ناصر منسي في كافة فقرات مران اليوم بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.

في سياق متصل كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب مصطفى شلبي جناح الفارس الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان مصطفى شلبي قد تعرض للإصابة في مباراة الزمالك وغزل المحلة الأخيره ببطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين بدون مقابل، في الجولة 32 من مواجهات دوري الموسم الحالي 2022 – 2023.

أكد الدكتور محمد أسامة، أن الأشعة التي خضع لها مصطفى شلبي أثبتت إصابة اللاعب بكسر في وجه القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في كأس مصر

وتقرر اقامة مواجهة الزمالك والمقاولون العرب يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو فى تمام الساعة الثامنة و النصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و المقاولون العرب

وتذاع مباراة الزمالك ونظيره المقاولون في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وتخطى الزمالك نظيره بروكسي بثلاثية لهدفين في دور ال ٣٢ ثم تخطى فاركو بثلاثية لهدف في ثمن النهائي ، ليضرب موعدا أمام المقاولون العرب لحساب ربع نهائي المسابقه المحلية.

ويبحث الزمالك عن استعادة اللقب الغائب عن خزائنه الموسم الماضي بعد أن سبق وأن توج به على حساب الأهلي العام قبل الماضي على حساب النادي الأهلي عقب الفوز عليه بثنائية مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

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