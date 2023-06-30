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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من عودة طارق حامد و مصطفى فتحي

مرتضى منصور و طارق
مرتضى منصور و طارق حامد و مصطفى فتحي

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك موقفه من عودة طارق حامد مرة أخرى للقلعة البيضاء بعد أنباء تخلي نادي اتحاد جدة السعودي عن خدماته خلال الصيف الجاري.

 قال رئيس الزمالك في تصريحات خلال ظهوره بفيديو عبر قناته الشخصية على اليوتيوب: "اتحايلنا على إمام عاشور عشان يقعد في النادي هو ومصطفى فتحي.. مش هبوس دماغ أي لاعب عايز يمشي".

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الزمالك والمقاولون العرب.. موعد مباراة كأس مصر والقنوات الناقلة

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أول تعليق من مرتضى منصور على أنباء انتقال إمام عاشور للأهلي

 أضاف: "مفيش حد قالك تمشي يا إمام لو عايز تيجي الزمالك الباب مفتوح ونفس الكلام لـ طارق حامد ومصطفى فتحي، بس الشغل اللي بيحصل ده شغل بلدي".

 تابع معلقًا على أنباء انتقال يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر: "لو يوسف أو سيف عايزين يروحوا الأهلي، أخد توتوك مخصوص وأوصلهم بنفسي".

واختتم معلقًا على أزمة كهربا: "هنحجز على فلوس كهربا في النادي الأهلي وهنخطر البنك المركزي على أي جنيه له ولوالده ووالدته وأخته وأي عقار وعلى عربياته، هو ده اللي هنعمله الصح وفي الوقت المناسب".

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في كأس مصر:

يتقابل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع نظيره المقاولون العرب في المواجهة المرتقبة التى تجمعهما بدور الـ8 ببطولة كأس مصر.

 تقرر إقامة مواجهة الزمالك والمقاولون العرب يوم الثلاثاء 4 يوليو فى تمام الساعة الثامنة و النصف مساء على ستاد القاهرة الدولي.

 تذاع مباراة الزمالك ونظيره المقاولون في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

 تخطى الزمالك نظيره بروكسي بثلاثية لهدفين في دور الـ ٣٢ ثم تخطى فاركو بثلاثية لهدف في ثمن النهائي، ليضرب موعدًا أمام المقاولون العرب لحساب ربع نهائي المسابقة المحلية.

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