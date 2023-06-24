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السبت 24 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير النقل يترأس الجمعية العامة للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية ايرماس

بوابة الوفد الإلكترونية

الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية ايرماس.. ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أعمال الجمعية العامة العادية رقم 21 للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية( ايرماس) حيث تم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية المعدلة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ۱۲ / ۲۰۲۲ وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على قائمة المركز المالي.

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كما استعرض الوزير أعمال العمرات المختلفة حيث تم تنفيذ ٥٦٥ عمرة عمومية واسمية للجرارات على مدار العام منها عدد ۱۷۷ عمرة مختلفة الأنواع ) جسيمة - متوسطة - خفيفة ) و۱۳۱ عمرة (اسمية) داخل ورش ايرماس بالإضافة إلى عدد ٢٥٧ جرار بورش الهيئة المختلفة خلال عام ۲۰۲۲

الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية

وكذلك تم استعراض  موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في عقد كل أنواع الدورات التدريبية لكل العاملين في مختلف التخصصات باعتبار العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج، مشددا على عدم خروج أى جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيا على قوة الجر بالسكة الحديد.

كما وجه الوزير الشكر لمجلس الإدارة والعاملين بالشركة على جهودهم المبذولة في تنفيذ خطة الإصلاح المخططة وتحقيق أرباح للشركة.

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