ميزانية وزارة النقل 2 تريليون جنيه

كشفت وزارة النقل ما تم تداوله عبر أحد البرامج التلفزيونية بشأن أن ميزانية النقل تبلغ 600 مليون جنيه وليست 2 تريليون جنيه.

قالت وزارة النقل: "ان ما ذكره مقدم هذا البرنامج بأن موازنة النقل تبلغ 600 مليون جنيه فإن هذا الرقم هو موازنة ديوان عام الوزارة فقط (وكما ذكر هو نفسه) وعن سنة مالية واحدة وليست الموازنة المخصصة لوزارة النقل بالهيئات التابعة لها كافة ( الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة القومية للأنفاق – الهيئة العامة للطرق والكباري – الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة – الهيئة العامة للنقل النهري - قطاع النقل البحري – الهيئة العامة لميناء الإسكندرية – الهيئة العامة لميناء دمياط – الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر – الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية – ديوان عام وزارة النقل).

أكدت وزارة النقل، أنه تبلغ موازنة وزارة النقل بهيئاتها كافة السابق الإشارة إليها خلال الفترة من 2014-2024 مبلغ 2 تريليون جنيه وهي موازنة استثمارية من الباب السادس تدخل ضمن الخطة الطموحة التي تنفذها وزارة النقل لتحقيق النهضة الشاملة والنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر وهي موزعة كالآتي، مشروعات الطرق والكباري مبلغ 530 مليار جنيه ومشروعات السكك الحديدية مبلغ 225 مليار جنيه ومشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي مبلغ 1100 مليار جنيه ومشروعات النقل البحري مبلغ 129 مليار جنيه و مشروعات الموانئ البرية والجافة مبلغ 15 مليار جنيه ومشروعات النقل النهري مبلغ 4 مليارات جنيه).

أهابت وزارة النقل المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة والأرقام المغلوطة والتي تصدر من أشخاص مغرضين يجهلوا الحقائق والاعتماد والحصول على البيانات والأرقام الرسمية التي تصدر من وزارة النقل.