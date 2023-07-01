بوفون يقترب من الدوري السعودي علي خطي نجوم أوروبا

دخل العملاق الإيطالي جيانلويجي بوفون الحارس التاريخي لمنتخب إيطاليا ويوفنتوس، دائرة إهتمامات الأندية السعودية بعد إنتهاء عقده مع فريق بارما.

ولم يحسم بوفون حتي الأن موقفه سواء بالإستمرار في الملاعب وخوض تجربه جديده أم الإعتزال.

الأندية السعودي تُفاوض بوفون

كشف الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، عبر موقعه الرسمي، إن بوفون دخل دائرة اهتمامات الأندية السعودية الكبرى، وسيحسم مستقبله خلال الساعات القليلة القادمة، إما الاستمرار مع بارما أو الانتقال للدوري السعودي.

ويهتم كل من أندية الهلال والشباب بضم بوفون خلال صيف 2023، لعدم امتلاكهما محترفا أجنبيا من العيار الثقيل فى مركز حراسة المرمي.

تفاصيل فشل صفقة حكيم زياش

في سياق متصل باتت صفقة إنتقال حكيم زياش للنصر السعودي علي مهب الفشل بعدما كشفت تقارير صحفية عن فشل اللاعب في الإختبار الطبي قبل توقيع العقود.

وشهدت الأيام الأخيرة تطور المفاوضات بين نادي النصر ومسؤلي تشيلسي لضم اللاعب الذي أبدي موافقته للإنتقال إلي العالمي ومزاملة رونالدو بعقد يمتد لـ 3 سنوات.

الكشف عن سبب إصابة زياش

كشفت صحيفة "جارديان" الإنجليزية أن الفحوصات الطبية التي أجراها النجم المغربي حكيم زياش أثبتت معاناته من وجود مشكلة في الركبة، وهو الأمر الذي يهدد بفشل الصفقة.

كما أكد الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، أن صفقة حكيم زياش لم يتم إغلاقها بشكل نهائي، وسيجري النصر، اليوم "الجمعة"، المزيد من الفحوصات الطبية على حكيم زياش، بعد ظهور علامات حمراء على فحصه الطبي حول ركبته ووركه.

وشارك حكيم زياش مع تشيلسي في الموسم المنقضي في 24 مباراة في مختلف المسابقات، وصنع 3 تمريرات حاسمة، إلا أنه لعب دورًا بارزًا مع منتخب المغرب الذي حقق إنجازًا تاريخيًا، كأول منتخب عربي وإفريقي يحتل المركز الرابع في نهائيات كأس العالم، في نسخة "قطر 2022".

تفاصيل العرض المقدم لـ حكيم زياش من النصر السعودي

كشف فابريزيو أن تشيلسى سيحصل على 15 مليون يورو، حيث يرتبط اللاعب المغربى بعقد مع النادى الإنجليزى حتى يونيو 2025، وذلك للتفريط في خدماته لصالح النصر.

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