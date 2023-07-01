الشباب السعودي يتعاقد مع مدرب الإسماعيلي السابق رسميًا

الدوري السعودي، أعلن الشباب السعودي تعاقده مع المدرب الأرجنتيني خوان براون لتدريب فريقه درجة الشباب أي المراحل السنية وليس الفريق الأول.

تكليف براون تدريب الشباب السعودي

وتم تكليف براون لتدريب الفريق الأول المتواجد في النمسا حاليًا في معسكر مغلق استعدادًا للموسم الجديد بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول.

ويتفاوض الشباب وفقًا للتقارير الصحفية حاليًا مع مدرب الهلال الأسبق جورجيوش دونيس.

ويستمر معسكر نادي الشباب في النمسا لمدة 3 أسابيع، يخوض خلاله الفريق 4 مباريات ودية، على أن يعود إلى المملكة قبل نهاية الشهر من أجل خوض مبارياته في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

ويتواجد فريق الشباب في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بجوار النصر السعودي، والزمالك المصري، والاتحاد المنيستيري التونسي.

وتأتي أولى مباريات الشباب في البطولة العربية للأندية أمام فريق الزمالك المصري، والتي ستقام يوم الجمعة الموافق 28 يوليو المقبل في ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكشفت صحيفة "سبورت" الفرنسية أن مسؤولين من نادي الشباب فتحوا خطو اتصال مع ألكسندر لاكازيت، وشرحوا له مشروع الفريق المستقبلي، سعيًا للحصول على توقيعه.

ووفقًا للصحيفة لم يعط لاكازيت صاحب الـ32 عامًا أي وعود للمسؤولين السعوديين، رغم حصوله على كل تفاصيل المشروع.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن لاكازيت لا يُظهر رغبة في مغادرة ليون قائلة: "ألكسندر الآن في إجازة بعد موسم ناجح ولا يريد الضغط عليه".

ونشر الكولومبي جاستافو كويلار، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي 'إنستجرام'، صورة يؤكد ذهابه إلى معسكر الشباب المقام في النمسان معلقاص عليها 'هنا من جديد… لـ تحديات جديدة'.

ووصلت بعثة الشباب، إلى النمسا، في إطار التحضيرات لإقامة معسكر إعدادي خارجي للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

يذكر أن الشباب يتواجد مع الزمالك في مجموعته في البطولة العربية مع مواطنه النصر والاتحاد المنستيري التونسي.

أهلى جدة يتعاقد مع روبيرت فيرمينو

أتم نادي أهلي جدة السعودي صفقة ضم اللاعب البرازيلي روبيرت فيرمينو نجم ليفربول السابق، بعد ان توصل الطرفان لإتفاق، وسيكون الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

وأكد فابريزيو رومان المتخصص في انتقالات اللاعبين إن فيرمينو أتم الاتفاق على كل تفاصيل التعاقد الشخصية.

وأَضاف رومانو أن عقد اللاعب البرازيلي فيرمينو سوف يستمر حتى صيف عام 2026.

وحال إتمام الصفقة فسيكون فيرمينو ثاني لاعب من الدوري الإنجليزي ينضم للأهلي بعد إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

جدير بالذكر أن أصبح دومينيك سوبوسلاي مهاجم ريد بول لايبزج الألماني على أعتاب الانتقال لليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك تعويضًا لرحيل البرازيلي فيرمينو.