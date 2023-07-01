عامل يشرع في قتل والده العجوز بالمنشاه

أصيب عامل في العقد السادس من العمر يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج بجرح طعني بالبطن وآخر بالذراع الأيسر تعدى عليه نجله بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب رفضه منحه مبلغ مالي وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "أحمد . م . ع" 60 سنة عامل مصاباً بجرح طعني بالبطن وأخر بالذراع الأيسر .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال نجل شقيقه "حازم . ع . م" 44 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية إتهم نجل المصاب "محمد . أ . م" 31 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي على المصاب المذكور بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب طلب المتهم مبلغ مالي من والده ورفضه لذلك .

تم ضبط المتهم والأداه المستخدمة مطواة وأفاد أعترف بأرتكاب الواقعه للسبب المشار إليه .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .