عودة العمل في مراكز تجميع الأقماح المحلية اليوم

فتحت مراكز استقبال الاقماح المحلية ابوابها أمام الموردين اليوم بعد توجيهات السيد الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، وقال السيد الأستاذ احمد مهدى مستشار الوزير أن غرف العمليات الخاصة بمتابعه استقبال الاقماح المحلية بالوزارة تستأنف عملها اليوم.

وأشار مستشار الوزير إلى أن الغرف المركزية بالمديريات ترفع تقريرًا يوميًا لغرفه العمليات المركزية بالوزارة حول نسب التوريد بالمواقع المفتوحة بالمحافظة، مؤكدًا على أن توجيهات الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية هى فتح المواقع التسويقيه حتى شهر أغسطس القادم مشيرًا إلى أن السيد الأستاذ الدكتور الوزير قد وجه بتسهيل الأمر على الموردين.

وأكد السيد الأستاذ احمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون معالى الوزير أن توجيهات السيد الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قضت بسداد مستحقات الموردين بحد أقصى خلال 48 ساعة ، مشيرا إلى أن حافز النخالة الذى وجه به معالى الوزير مازال قائم وهو 10 كيلو نخالة على الأردب الواحد حال تسليم المستندات الدالة على ذلك للمطحن، وأشار المتحدث الرسمى للوزارة معاون معالى الوزير الأستاذ احمد كمال أن غرف العمليات بالمديريات وغرفة عمليات الوزارة تعمل بتناغم تام لتسهيل عمليات التوريد وتذليل اى عقبات أمام الموردين.