التموين: تكثيف الحملات على الأسواق والمنشآت في الجيزة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تسيير حملات رقابية على كافة الأنشطة التموينية ومحطات الوقود علي مستوي محافظة الجيزة خلال شهر يونيو وخلال إجازات عيد الأضحى المبارك برئاسة وكيل الوزارة هالة غريب وأعضاء الرقابة المركزية بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين وقوه من افراد الأمن.

وذلك بمشاركة كل من سلطان النجار رئيس الرقابة المركزيه بالمديرية، وسيد باسل فرج مفتش بالرقابة المركزية ، وياسر حنفي مدير الرقابة التجارية، واحمد الكيلاني، ومحمد ابو النور، واحمد ابو زيد، وعبده محمد، ومحمد فتحي.

واسفر الحملات عن ضبط عدد 811 بطاقة تموينية لدى احد البقالين ، وضبط 48 طن دقيق بلدى نسبة استخراج 87%، وتم ضبط 23 طن دقيق زيرو نسبة استخراج 72% فبل بيعها للسوق السوداء كما تم ضبط محطة وقود قامت بالتصرف في كمية قدرها 20 الف لتر سولار.



كما تم ضبط عدد 376 كرتونة زيت كل كرتونة 12 زجاجه باجمالي 8208 زجاجه زيت خليط، كميه من السكر 38 طن سكر حر( مزاولة نشاط بدون ترخيص ولا فواتير )، و13 طن سكر تمويني.

كما تم ضبط 12 طن ملح سياحات، و51 طن نخالة مخزن بدون ترخيص وبدون فواتير مع غش وخلط مواد أخرى علي النخاله لزيادة الكمية.

كما تم ضبط 376 كرتونة زيت، وضبط 1106 علبة سجائر، و3 طن ردة ، وضبط محطة وقود لتصرفها علي كميه قدرها ٢٠٠٠٠ الف لتر سولار.

كما تم تحرير المحاضر اللازمه في ضوء القواعد وجاري متابعة قرارات النيابة المختصة في هذا الشأن.

وأوضحت هالة غريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الجيزة، أنه تم أيضَا اليوم المرور وشن حملة علي الاسواق والانشطة التجارية الواقعة بدائرة الادارة برئاسة احمد الشافعي ومفتشي الرقابة واعضاء الحملات بالادارة واسفرت عن

تحرير ثلاثة محاضر جنح وضبط 300 كيلو لحوم مصنعه غير مدون عليها اي بيانات، 75 كيلو كبده غير مدون عليها اي بيانات، و45 كيلو زبدة غير مدون عليها اي بيانات، و110 كيلو مصنعات دواجن بدون اي بيانات، و35 كيلو بانيه منتهي الصلاحية.

إضافة إلي 20 كيلو لانشون منتهي الصلاحية، 24 كيلو اسماك مجمدة بدون اي بيانات ، 11 كيلو دواجن مصنعه منتهي الصلاحية، 8 كيلو جرام جلاش منتهي الصلاحية، 22 كيلو برجر بقري منتهي الصلاحية، 10 كيلو سمنة بدون أي بيانات، و45 كيلو أجنحة دواجن منتهية الصلاحية، و45 كيلو زبدة بدون بيانات.

باجمالي كمية وقدرها 750 كيلو لحوم ودواجن ومجمدات منتهية الصلاحية وبدون اي بيانات تم ضبتها داخل محل وغرفة تبريد وحفظ مجمدات بناحية مدينة الصف وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة

كما تم ضبط ٥٤٠ عبوة فوار فورت بداخل كل علبة ٦ اكياس، و٣٣٨ عبوة باي الكوفان بداخل كل علبة ٣٠ قرص، و٢٥٧ عبوة سترتيوكسين بداخل كل علبة ١٠ اقراص، و١٨٠ عبوة فوار راني بداخل كل علبة ٦ اكياس.

كما تم ضبط ٢٠٠ عبوة كيتوفان بداخل كل علبة ١٠ كبسولة، و٢٦ علبه ريفو بداخل كل علبة ١٠ شرايط، و٥٥ علبة فلورست بداخل كل علبة ٢٠ قرص، و٤١٩ علبة ابلونج نوفالجين بداخل كل علبة ١٠ اقراص.

وتم ضبطها داخل محل سوبر ماركت وبقاله حرة وتم التحفظ علي المضبوطات وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة

كما تم ضبط عدد (١٠) جراكن معبأة بزيوت سيارات سعة الجركن ٢٠ لتر، عدد (١٠) عشرة كرتونة زيوت سيارات بداخل كل كرتونة عدد ١٢ جركن سعة الجركن ١ لتر، باجمالي عدد ١٣٠ جركن مختلفة الاحجام داخل محل زيوت وشحومات بدون فواتير وبدون ترخيص، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

المرور على المخابز البلدية

بينما إدارة تموين الصف فقط تم المرور علي المخابز البلدية الواقعة بدائرة الإدارة حيث تم تشكيل حمليتين للمرور علي المخابز البلديه واسفر المرور عن تحرير المخالفات الآتية:

عدد (٥) خمسه محاضر إثبات حالة غلق أثناء المواعيد، عدد (٦) ستة محاضر إثبات انتهاء إنتاج ومراجعة ارصدة، عدد (٢) اثنان محضر إثبات حالة مراجعة ارصدة، عدد (٧) سبعة محاضر إثبات حالة نقص وزن.

عدد (٨) ثمانية محاضر إثبات مواصفات، عدد (٦) ستة محاضر إثبات حالة عدم نظافة، عدد (٥) خمسة محاضر إثبات حالة عدم وضع قائمة.

كما تم ضبط عدد (١٣٣) مائه وثلاثة وثلاثون بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي نصف الي وتم مصادرتها والتحفظ عليها لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها، وقيد المحضر برقم ٨٥١٨ لسنة ٢٠٢٣م جنح الصف.

باجمالي عدد (٤٠) أربعون محضر جنح وإثبات حالة للمخابز البلدية الواقعة بدائرة

وفي نطاق إدارة تموين العمرانية برئاسة خالد ابو حجر وفريق العمل المرافق فقط تم شن حملة مكبرة أسفرت عن التالي:

ضبط عدد 60 جوال دقيق استخراج 72% زنة 50 كيلو، عدد 15 جوال دقيق استخراج 72% زنة 50 كيلو، عدد 20 جوال دقيق استخراج 72% زنة 50 كيلو.

كما تم ضبط عدد 500 علبة سجائر كليوباترا، عدد 500 علبة سجائر L m ازرق، عدد 150 علبة سجائر مارلبورو أصفر، عدد 250 علبة سجائر ميريت، عدد 200 عبوة معسل 125جرام، عدد 100علبة سجائر كليوباترا صوفت كوين، عدد 100 علبة سجائر مارلبورو أحمر، عدد 100 علبة سجائر LM أحمر، حيث تم ضبط السجائر يتم بيعها بأزيد من السعر الرسمي وعدم وجود فواتير

وفي إدارة تموين اطفيح، فإنه بناءا على تعليمات الاستاذة هالة غريب وكيل الوزارة و مدير المديرية و تعليمات احمد ابوالعز وكيل المديرية بتشديد الرقابة على الأنشطة المختلفة ومنع التلاعب في السلع التموينية حيث تم المرور على المخابز البلدية وتم تحرير عدد 18 تقرير مخالفة بيانها كما يلى

عدد 6 تقرير مخالفة مواصفات، عدد 4 تقرير مخالفة نقص، ع2دد 3 تقرير مخالفة مراجعة أرصدة، عدد 2 تقرير مخالفة إنهاء، عدد 1 تقرير مخالفة غلق، عدد 2 تقرير مخالفة نظافة، كما تم ضبط 151 كرتونة زيت تموين قبل تهريبها فى السوق.

كما تم ضبط 151 كرتونة زيت تموين قبل تهريبها فى السوق السوداء كانت محملة على أحد السيارات بدائرة الإدارة تم تسليمها إلى فرع الجمله لحين صدور قرار من النيابة و تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.





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