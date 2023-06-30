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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

التموين: صرف استعاضات شهر يوليو لمنافذ صرف السلع

الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا مفصلًا حول صرف استعاضات السلع التموينية لشهر يوليو من شركتى الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأكد التقرير الذى تم رفعه لوزير التموين  من خلال غرفة عمليات الوزارة المركزية التى يترأسها احمد المهدى مستشار  الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع  أنه تم تسليم منافذ الصرف استعاضه البداية لشهر يوليو وأشار إلى أنه تم توفير 32 سلعه للمواطنين على بطاقة الدعم.

تسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية

وأكد المتحدث الرسمى للوزارة معاون  الوزير أحمد كمال أن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد شملت قيام المديريات التموينية بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقية ،مضيفا أن الشركة القابضة خصصت  30% من مخازن كل محافظة للعمل خلال إجازة العيد لصرف السلع التموينية لمنافذ التوزيع وأشار إلى أن المستفيدين من منظومه الدعم يصل إلى ما يقرب من 63 مليون مواطن
وأضاف أن صرف السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة يتم وفقًا للمقرر علي حسب عدد الأفراد لكل بطاقة تموينية.

 

وطالب المتحدث الرسمى للوزارة المواطنين بأهمية الإبلاغ عن اى مخالفة من خلال غرف العمليات المُشكلة بمديريات التموين أو الخطط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو منظومة تلقى الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

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