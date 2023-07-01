زجاجات مولوتوف تُحول حفل زفاف في المنصورة لمأتمٍ.. تعرف على التفاصيل

قام عدد من الأشخاص مجهولي الهوية بإلقاء زجاجات مولوتوف على إحدى قاعات الأفراح بمدينة المنصورة، وذلك أثناء زفاف نجل تاجر أسماك شهير، وأسفر الحادث عن إصابة أحد الأشخاص بحروق خطيرة وتلف بقاعة الأفراح.

اقرأ أيضاً: القبض على 3 طلاب بحوزتهم زجاجات مولوتوف بالإسكندرية





وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطاراً من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا إلى مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من شرطة النجدة من الأهالي بقيام مجهولين بإلقاء زجاجات المولوتوف على فرح بإحدى قاعات الأفراح بالمنصورة وإصابة أحد الأشخاص بحروق متنوعة.

انتقل ضباط مباحث وحدة مباحث قسم أول المنصورة بقيادة رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وقيادات مديرية أمن الدقهلية بقيادة مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين قيام مجهولين بإلقاء زجاجات مولوتوف مشتعلة بقاعة "اسكتش" للأفراح علي الطريق السريع، وذلك أثناء فرح نجل تاجر أسماك شهير بالمنصورة.

وأسفر الحادث عن إصابة أحد الأشخاص من المعازيم بحروق خطيرة متنوعة ويدعى "محمد خالد زتونة"، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بالإضافة إلى تلف جزء من القاعة نتيجة اشتعال النيران.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث وتفريغ الكاميرات لتحديد هوية مرتكبي الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 9 في شجار بين عائلتين في المنيا

وفي سياقٍ مُتصل، نشب شجار بين عائلتين بحي جنوب مدينة ملوي بمحافظة المنيا، نتج عنها إصابة 9 أشخاص بطلقات خرطوش في أنحاء متفرقة بالجسد، بسبب تجدد خلافات على الجيرة بينهم.

كانت مديرية أمن المنيا قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع مشاجرة بين عائلتي الزياتين، والجمالين، بحي جنوب مدينة ملوي، استخدمت فيها الأسلحة النارية.

انتقلت القوات الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين تجدد خلافات الجيرة بين العائلتين، والتي كانت قد انتهت من قبل، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 9 أشخاص بطلقات خرطوش في أنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجرى تقديم الإسعافات الأولية، ووضع 3 منهم تحت الملاحظة لحين شفاؤههم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخبرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل السيطرة على أي شجار بين المواطنين للحفاظ على الأمن العام وعلى حياة الأشخاص.