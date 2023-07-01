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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

حالة الطقس اليوم السبت.. احذر من غلق النوافذ

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت رابع أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

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الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. ابتعدوا عن الأماكن المغلقة

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حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

وتوقعت الهيئة أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

فيما رصدت خرائط الطقس وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة من ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس ونصحت المواطنين بالإكثار من شرب المياه وتناول السوائل الباردة، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج في ساعات الذروة في درجات الحرارة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

وأعلنت الأرصاد الجوية عن حالة البحر المتوسط والتي تكون خفيفة إلى معتدلة وبتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة:

القاهرة الصغرى 24 والعظمى  34

 

العاصمة الإدارية الصغرى 23 والعظمى 35

 

6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 35

 

بنها الصغرى 23 والعظمى 34

 

دمنهور الصغرى 23 والعظمى 32

 

وادى النطرون الصغرى 23 والعظمى 34

 

كفر الشيخ الصغرى 22 والعظمى 31

 

المنصورة الصغرى 23  والعظمى 34

 

الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 35

 

شبين الكوم والصغرى 23 والعظمى 34

 

طنطا الصغرى 22 والعظمى 34

 

دمياط الصغرى 22 والعظمى 30

 

بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 31

 

الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35

 

السويس الصغرى 23 والعظمى 35

 

العريش الصغرى 22 والعظمى 31

 

رفح الصغرى 21 والعظمى 30

 

رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 36

 

نخل الصغرى 18 العظمى 35

 

سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 33

 

الطور الصغرى 26 والعظمى 36

 

طابا الصغرى 26 والعظمى 35

 

شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 38

 

الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 29

 

العلمين الجديدة الصغرى 22 والعظمى 29

 

مطروح الصغرى 22 والعظمى 28

 

السلوم الصغرى 23 والعظمى 29

 

سيوة الصغرى 22 والعظمى 35

 

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39

 

مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 37

 

شلاتين الصغرى 27 والعظمى 36

 

حلايب الصغرى 28 والعظمى 33

 

 أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 36

 

 رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 33

 

 الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35

 

 بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 35

 

 المنيا الصغرى 24 والعظمى 36

 

 أسيوط الصغرى 25 والعظمى 36

 

 سوهاج الصغرى 26 والعظمى 38

 

 قنا الصغرى 26 والعظمى 39

 

 الأقصر الصغرى 27 والعظمى 40

 

أسوان الصغرى 28 والعظمى 41

 

 الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 40

 

 أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 39

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