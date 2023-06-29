الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. ابتعدوا عن الأماكن المغلقة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

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وناشدت الأرصاد المواطنين ضرورة التواجد فى مناطق جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المغلقة، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة على كل أنحاء الجمهورية.

طقس حار



ويشهد اليوم الخميس ، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك ، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

طقس حار

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.