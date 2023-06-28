حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

حالة الطقس اليوم.. تشهد حالة الطقس خلال الساعات القادمة على البلاد، نشاط للرياح على بعض مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

التعرض المباشر لأشعة الشمس

وحذرت هيئة الأرصاد، من التعرض المباشر لأشعة الشمس مع تقدم ساعات النهار وتحديدا فترة الظهيرة، لأنها تزيد من الشعور بحرارة الطقس.

ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة

وكشفت هيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة، والذي تتسبب في الشعور بدرجات الحرارة أعلى من المسجلة بمعدل 3 درجات مئوية.

الحرارة

وبحسب هيئة الارصاد، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة، نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وخلال ساعات الليل يكون الطقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس الساعات القادمة، كالتالي:

درجات الحرارة الأربعاء

القاهرة: العظمى 34، الصغرى 23

العاصمة الإدارية: العظمى 35، الصغرى 22

الإسكندرية: العظمى 30، والصغرى 21

العلمين الجديدة: العظمى 30، والصغرى 22

مطروح: العظمى 29، الصغرى 21

شرم الشيخ: العظمى 38، الصغرى 28

الغردقة: العظمى 35، الصغرى 25

أسيوط: العظمى 37، الصغرى 23

سوهاج: العظمى 38، الصغرى 25

قنا: العظمى 41، الصغرى 27

الأقصر: العظمى 42، الصغرى 27

أسوان: العظمى 42، الصغرى 28