حضري ساندويش ستيك اللحم بصوص الفلفل الأسود

ساندويش ستيك اللحم بصوص الفلفل الأسود من الأكلات الشهيه والسريعة التي يمكنك تحضيرها عند الذهاب في أي مكان كوجبة سهلة نقلها وتناولها في أي مكان، بالإضافة لمذاقها اللذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

طريقة عمل ساندويش ستيك اللحم بصوص الفلفل الأسود

المقادير

- مقادير الصوص :

البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

الخل : ملعقة كبيرة

سكر : ملعقة صغيرة

الفلفل الأخضر : نصف قرن

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

الفلفل الأحمر الحلو : ربع حبة

الجزر : 1 حبة (صغير الحجم)

- الستيك : 450 غم (لحم)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- الخل : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- بهارات : ملعقة كبيرة

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الخبز الفرنسي : حسب الحاجة

- الزبدة : حسب الحاجة (لدهن الخبز)

طريقة التحضير

قطعي اللحم إلى شرائح رفيعة.

افرمي الثوم، والكزبرة، والتوابل بإستخدام الهاون اليدوي.

ضعي خليط التوابل في وعاء كبير، ثم أضيفي الخل، وزيت الزيتون، والفلفل الأسود.

تبلي شرائح اللحم بالمزيج من الجهتين، ثم ضعيها في الثلاجة ليلة كاملة.

سخني مقلاة على نار هادئة، ثم أضيفي شرائح اللحم وقلبي لدقائق من كل جانب حتى الإستواء التام.

ارفعي اللحم من المقلاة وضعيه جانباً، ثم أضيفي زيت الزيتون وشرائح البصل في نفس المقلاة، وقلبي البصل حتى يذبل.

أضيفي التوابل والخضار، وقلبي حتى تنضج .

أضيفي شرائح اللحم فوق الخضار وقلبي جيداً.

ادهني الخبز الفرنسي بالزبدة وضعي اللحم به، ثم قدميه.