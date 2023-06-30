الداخلية يفاجئ المقاولون العرب بهدف دون مقابل في الشوط الأول بالدوري الممتاز

انتهت مجريات الشوط الأول بين فريقي المقاولون العرب والداخلية بهدف دون مقابل للضيوف، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة 32 من منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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ملخص الشوط الأول بين المقاولون العرب والداخلية

سجل هدف الداخلية الوحيد اللاعب عبدالعزيز سيف في الدقيقة 17 عن طريق ضربة جزاء، في شهد سيطرة من جانب ذئاب الجبل على اللعب وكان صاحب الهجمات الأكثر على مرمى المنافس.

بنتيجة الشوط الأول يرفع فريق الداخليه رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس عشر من الترتيب، ويبقى كما كان مهددًا بالهبوط.

على الجانب الأخر يتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 43 في المركز السادس من الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن المصري صاحب المركز الخامسة.

تشكيل مباراة المقاولون والداخليه

بدأ المقاولون العرب مواجهة الداخلية في الدوري بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

في خط الدفاع: فاروق نور الدين كابور، أحمد علاء، محمد هاني، أمير عابد.

في خط الوسط: لويس إدوار، أحمد شيمي، عبد الرحمن خالد جبنه.

في خط الهجوم: أمادوا انياص، عمر سافيولا، جون أوكلي.

على الجانب الأخر بدأ فريق الداخليه مباراة اليوم بتشكيل مكون من:-

عماد السيد في حراسة المرمي، وكمال أبوالفتوح وأحمد عادل عبدالرسول ومحمود طلعت عبدالواحد وعبدالعزيز السيد زيزو وكليتشي شيميزي وكريم يحيي عبدالرحمن والآن كيمبادي ووليد مصطفى فرج وأحمد رشيد وعبدالرحمن البانوبي.

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