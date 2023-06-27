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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار الإسكندرية إلى 4 أشخاص

عقار الإسكندرية المنهار
عقار الإسكندرية المنهار

انتشلت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، جثمان رابع ضحايا عقار شارع خليل حمادة المنهار بالإسكندرية، من تحت الأنقاض.

 

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في وقت سابق، أمرت النيابة العامة، بالتحقيق في انهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية.

 

وانتقل فريق من النيابة العامة، لمسرح الحادث لمعاينته، وكلفت النيابة المصرية الحماية المدنية ومسئولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة بتأمين المنطقة والعقارات المجاورة.

 

وشكلت لجنة من مديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية، لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه، وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليه وصولا لبيان سبب الحادث، وجار استكمال التحقيق.

 

وشهدت منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، بحي المنتزة أول، وتسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاص، بالإضافة إلى وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت تصادم تواجدها أسفل العقار.

 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار بانهيار عقار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى محل البلاغ.

 

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